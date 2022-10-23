Bu dükkana gelenler 1971 yılından beri hiçbir şey alamıyor! İşte ilginç nedeni... - Son Dakika
Üye Girişi

Bu dükkana gelenler 1971 yılından beri hiçbir şey alamıyor! İşte ilginç nedeni...

24.10.2022 09:56

Gümüşhane'de yaşayan 80 yaşındaki Halil İbrahim Cahit Erdoğan, babasından kalan dükkanda babasının öldüğü 1971 yılından bugüne onun anısını yaşatmak için kalan hiçbir ürünü satmıyor. Bu şekilde babasının anısını yaşattığına inanan Erdoğan, eskiden il genelinde istediği ürünü bulamayanların direkt kendisine geldiğini ancak zamanla bu sayının azaldığını ifade etti.

Gümüşhane'de yaşayan 80 yaşındaki Halil İbrahim Cahit Erdoğan babasından kalan dükkanda babasının öldüğü 1971 yılından bugüne onun anısını yaşatmak için kalan hiçbir ürünü satmıyor. Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde "Bulamadım Çarşısı" adlı geleneksel dükkanında 1936 yılından beri esnaflık yapan babasının anısını yaşatmak isteyen 80 yaşındaki Halil İbrahim Cahit Erdoğan, babasının öldüğü tarihten itibaren dükkanda bulunan hiçbir şeyi satmadı.

Bu dükkana gelenler içeriden hiçbir şey alamadan geri dönüyor! Sebebi ise hayli ilginç

HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİ AÇIYOR

Haftanın belirli günlerinde dükkanı açan fakat iç düzeni de dahil olmak üzere hiçbir şeye müdahale etmeyen ve o dönemden kalan ürünleri satmayan Erdoğan, bu sayede babasının anısını yaşattığına inanıyor.Dükkanına tanıdıkları geldiğinde bir bahaneyle gönderdiğini, tanımayanların gelmesi durumunda da emaneten baktığını söyleyerek hiçbir şey satmayan Erdoğan, ömrünün sonuna kadar ürünlerin raflarda duracağını söyledi.

Bu dükkana gelenler içeriden hiçbir şey alamadan geri dönüyor! Sebebi ise hayli ilginç

"BABAMDAN SONRA RAFLARA DOKUNMADIM"

Bulamadım Çarşısı isimli dükkanında bulunan ürünlerin çoğunun fabrikasının dahi kapandığını ve ürünleri tekrar bulamayacağından dolayı da satmadığını söyleyen Halil İbrahim Cahit Erdoğan (80), "Bizim ilk dükkanımız 1936 yılında Daltaban Mahallesi'nde açmıştık. O dükkanın kokusu hala nefsimde, beynimde, kalbimde. Daha sonra buraya taşındık. Burayı da bizden başkaları daha çok para vermelerine rağmen babama saygıları bol olduğu için babama layık gördüler. 1971'den beri bu mesleğin içerisindeyim. Burası babamın benim değil. Ben babam sağken burayı süslü dükkanlar gibi yapmak istedim ama babam beni kovdu. Vitrinleri değiştirecektim kovdu beni. O gün bugündür böyle. Burayı istesem süslerim püslerim ama gelesim yok. Burada olan malzemeler o zamandan kalma. Beni tanıyarak buraya gelenleri başımdan savıyorum, beni tanımayanlara da emanet duruyorum diyorum. Bunları satsam yenisini nasıl alayım o nedenle satmıyorum. Onları gördükçe eskilere gidiyorum. Ölene kadar böyle devam edeceğim, buradaki malzemeleri satmayacağım. Bunları satsam aynı malzemeleri bulamam ki alayım. Ürünlerin çoğu piyasadan kalktı, fabrikaları da yok. Bu dükkan bana geçmişimizi hatırlatıyor" dedi.

Bu dükkana gelenler içeriden hiçbir şey alamadan geri dönüyor! Sebebi ise hayli ilginç

"İNSANLAR ESKİDEN BURAYA ÇOK DAHA SIK UĞRARDI"

"İnsanlar aradığını bulamayıp en, son buraya geldiği için burasının ismi Bulamadım Çarşısı" diyen Erdoğan "Babam biraz dış görünüşü itibariyle çok ciddi soğukkanlı biriydi. Babam bu dükkanı bana bıraktı, mühim olan onun anısını, hayatını, onun teneffüs ettiği havayı teneffüs etmek. Yoksa marketler var ben de açardım. Ben burada babamın anısını devam ettiriyorum. Babamdan sonra hiç raflara dokunmadım. 1971'de ne ise o. Değiştirmek istediğimde de kovmuştu zaten" ifadelerini kullandı.

Bu dükkana gelenler içeriden hiçbir şey alamadan geri dönüyor! Sebebi ise hayli ilginç
Bu dükkana gelenler içeriden hiçbir şey alamadan geri dönüyor! Sebebi ise hayli ilginç
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
500
Ayvalıkgücü seri yakaladı Ayvalıkgücü seri yakaladı Son dakika haberleri... SİVAS'TA BARDA BIÇAKLI KAVGA 6 YARALI Son dakika haberleri... SİVAS'TA BARDA BIÇAKLI KAVGA 6 YARALI

Atatürk Caddesi, Gümüşhane, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu dükkana gelenler 1971 yılından beri hiçbir şey alamıyor! İşte ilginç nedeni... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Türkiye'de yetişen bu mantar türü insanı saatler içerisinde öldürebiliyor
11:37 Bakan Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba hakkındaki paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı
11:34 Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?
11:29 AK Parti'den ayrılacağı öne sürülen Mehmet Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu: Yanlış gideni söylemekle mükellefiz
11:21 Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı
11:15 Polisin genelev baskınında korkunç gerçek ortaya çıktı
11:00 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor
11:03 Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı
10:49 İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı
10:47 İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 12:17:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bu dükkana gelenler 1971 yılından beri hiçbir şey alamıyor! İşte ilginç nedeni... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement