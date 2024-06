Bu okul enerjisini güneşten alıyor

Yerel

Kocaeli Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısına kurulan güneş enerji santrali ile okulun giriş katındaki enerjinin yüzde 70'i karşılanıyor. Ayrıca elektrikli şarj istasyonunu yenilenebilir enerji sistemine entegre eden okul, yüksek oranda tasarruf sağlıyor. Öğrenciler, kurulan güneş enerji santrali ile açık hava eğitim sahasında ders görüyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kurduğu on grid güneş enerji santrali ile okulun giriş katındaki enerji ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Elektrik şarj istasyonunu da güneş enerji santraline entegre eden okulda öğrenciler, uygulamalı olarak eğitim alıyor. Öğrenciler, hem sınıfta hem de sahada kurulan sistemle ders görerek bilgilerini pekiştiriyor.

"Mezun olan öğrencilerimizle beraber 4.3 KW değerinde on gridli elektrikli şarj istasyonu açık hava eğitim sahası oluşturduk"

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Şefi Arif Emre Ceylan, "Öğrencilerimize teorik olarak anlattığımız ders konularını uygulamaya dökmek istedik. Bununla ilgili sahada fizibilite çalışması yaptık. Yaptığımız bu çalışma doğrultusunda Başiskele Belediyesi'nden on grid güneş enerji santrali ve buna entegre edeceğimiz elektrik şarj istasyonu desteği istedik. Başiskele Belediyesi bununla ilgili bize sponsor desteğini verdi. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizle beraber 4.3 KW değerinde on gridli elektrikli şarj istasyonu açık hava eğitim sahası oluşturduk. Aynı zamanda elektrikli şarj istasyonumuzu oluşturduk. Eğitim hava sahasında üretilen enerjinin veri analizini, günün hangi saatinde ne kadar enerji üretiliyor, üretilen enerji okulumuzun hangi alanında kullanılıyor gibi verileri öğrencilerimize uygulamalı olarak işliyor. Aynı zamanda on grid enerji santralinde iki ayrı bölüm var. İki ayrı panel grubundan oluşan sistem var. Bu sistemle beraber öğrencilerimiz farklı panel gruplarından üretilen enerjinin farklılığını da gözlemleyebiliyor" dedi.

"Okulumuza kurduğumuz 4.3 KW'lık sistem giriş katımızdaki enerjinin yüzde 70'ini karşılıyor"

Güneş enerji santralini elektrikli şarj istasyonuna entegre ettiklerini söyleyen Ceylan, "Böylece öğrencilerimize enerji verimliliğini ve sürekliliğini bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. Elektrikli şarj istasyonu güneş panelinden alabildiği kadar enerji alıyor, alamadığını şebekeden alıyor. Bizim kurduğumuz güneş enerji santralimiz 4.3 KW değerinde. Bu 4.3 KW değerindeki sistem okulumuzun giriş katına bağlı. Okulumuza kurduğumuz 4.3 KW'lık sistem giriş katımızdaki enerjinin yüzde 70'ini karşılıyor. Yaz ve kış aylarında bu oran değişiyor. Yaz aylarında daha fazla tasarruf karşılayacağımızı düşünüyoruz. Güneş panellerini 3.5 ay önce yerleştirdik. Hala veri analizleri devam ediyor. Aylık periyotta analizler yapıyoruz, daha sonra yıllık periyotta analizler yapacağız. Daha sonra malzeme ömrünü tahmin edeceğiz. Örneğin kurduğumuz güneş panelinin 1 aylık, 2 aylık, 6 aylık, 1 yıllık analizini yapacağız. 'Malzeme ne kadar eskidi, ilk başta ne kadar üretiyordu, artık ne kadar üretiyor, ne kadar yıprandı' gibi analizleri de yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Elektrikli şarj istasyonunu yenilenebilir enerji sistemine entegre eden herhangi meslek lisesi yok"

Okulun enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamak için çalışmaları olduğunu söyleyen Ceylan, "Biz şu an yaptığımız çalışmayla alt yapı oluşturuyoruz. Çatıda yaptığımız analiz sonrasında sponsorumuzun desteği ile sistemi kuracağımızı düşünüyorum. On grid enerji santral kurulumu meslek liselerin bazılarında var ama elektrikli şarj istasyonunu böyle bir sisteme entegre eden herhangi meslek lisesi yok. Biz bu alanda öncüyüz. Elektrikli şarj cihazları ile alakalı dersi uygulamalı olarak sahada yapabiliyoruz. Bu alanda eğitim alan öğrencilerimiz teknolojiye paralel aynı zamanda sanayide karşılığı olan eğitimden geçmiş oluyor. Bu bizim için çok büyük değerdir. Biz bu gibi alanlarda çalışma yaparak öğrencilerimizin donanımını arttırmak istiyoruz. Öğrenciler buradaki çalışmalarda veri analizi yapıyor. Üretilen enerjinin, girdileri, çıktılarını hesaplıyor. Bunun öncesinde sınıfımızı kurduğumuz yapay çatı ile öğrencilerimiz eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.

"Uygulamalı olarak ders görüyor olmamız öğrenme sürecimizi daha da kolaylaştırıyor"

Uygulamalı olarak ders görmekten çok memnun olduğunu söyleyen 11. sınıf öğrencisi Gülşah Elvin Afacan, "Teorik anlatımlardan ziyade uygulamalı olarak ders görüyor olmamız öğrenme sürecimizi daha da kolaylaştırıyor. Özellikle teknolojiye paralel şekilde eğitim almak bizi daha ileri seviyeye taşımaktadır. Bu şekilde gelişen dünyanın ihtiyacı olan elektrikli araçlar konusunda daha fazla bilgimiz olmakta. Elektrik mühendisliğine yönelmek istiyorum. Uygulamalı eğitimlerin bizi mesleğimize daha fazla hazırladığını düşünüyorum. TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi projelere hazırlanıyoruz. Proje ödevlerimizi de bu doğrultuda hazırlıyoruz. Drone, insansız hava araçları gibi gelişen dünyanın ihtiyaçları konusunda da çalışmalarımız bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji dediğimizde sadece güneş paneli, rüzgar gülü gelmemelidir. Biz, enerjiyi nasıl daha verimli ve tasarruflu kullanabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde Türkiye'yi geleceğe daha iyi hazırlayacağımızı düşünüyorum" dedi. - KOCAELİ