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Buca Belediyesi Borçsuz Hale Geldi

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasında, borçla devraldıkları belediyeyi 5 yılın sonunda borçsuz hale getirdiklerini söyledi. Belediyeye ait benzinliklerle ilgili davayı da kazandıklarını müjdeleyen Başkan Kılıç, akaryakıt ruhsatı alarak istasyonları belediye olarak işletmek istediklerini belirterek, 'Bu davayı Bucalı kazandı' dedi.

Buca Belediyesi Borçsuz Hale Geldi
23.12.2023 - 16:24,
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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasında, borçla devraldıkları belediyeyi 5 yılın sonunda borçsuz hale getirdiklerini söyledi. Belediyeye ait benzinliklerle ilgili davayı da kazandıklarını müjdeleyen Başkan Kılıç, akaryakıt ruhsatı alarak istasyonları belediye olarak işletmek istediklerini belirterek, "Bu davayı Bucalı kazandı" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'da faaliyet gösteren 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle Mevlana Tesisleri'ndeki Neva Kafe'de buluştu. Başkan Erhan Kılıç, Buca'ya hizmet ile geçen 5 yılı ve hayata geçirdiği projeleri özetledi. Bundan 5 yıl önce borç yüküyle devraldıkları belediyenin bugün hiç borçsuz bir hale geldiğini söyleyen Başkan Kılıç, yarının Buca'sı için hedeflerini de anlattı.

Öte yandan, belediyeye ait benzinliklerle ilgili gelişmeleri de aktaran Başkan Erhan Kılıç, "Buca Belediyesine ait üç benzinlik var; biri Kaynaklar'da, biri Demokrasi Meydanı'nda, biri de belediye karşısında. Maalesef Buca Belediyesi bu benzinliklerden 20 yıldır hiçbir şekilde faydalanamıyor. 2007 yılında Demokrasi Meydanı ile belediye karşısındaki benzinlikler bir akaryakıt şirketine önce 10 yıllığına tüm parası peşin alınmak suretiyle, bir de üzerine 5 yıl daha uzatmak kaydıyla 15 yıllığına kiralanıyor. 2007'den 2022'ye kadar peşin alınıyor. 2010 yılında bir dava açılıyor, yerel mahkeme karar veriyor, benzinlikler bir süre kapalı kalıyor. Sonrasında Yargıtay'a gidiyor. 2011'de bu sefer Yargıtay bozuyor, eski kiracılar geri geliyor. Ardından, biz geldiğimizde ben de dava açıyorum. Sonrasında daha önce de açılan dava var, 2013'te kesinleşen Yargıtay'a giden. 2023'te karar geliyor; 'tamam, belediye burası alsın' diyor. Davayı kazanıyoruz. Bu yerleri tahliye ettik. Bucalının malını Buca'ya kazandırdık" diye konuştu.

Söz konusu benzinliklerin yıllarca haksız şartlarda işletildiğini ifade eden Başkan Kılıç, Bucamar'a akaryakıt ruhsatı alarak bu benzinlikleri belediyenin işletmesini istediklerini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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