Buca'da Araç Kurşunlama Olayında Tutuklama

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(İZMİR) – İzmir'in Buca ilçesinde bir aracın kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçesi Hürriyet Mahallesi'inde 16 Aralık günü A.K.'ye (56) ait bir aracın kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin A.Y. (24) olduğu ve olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde şüpheli A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Eemniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.