Bulgar Turistlerin Alışverişi Azaldı

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(EDİRNE) - Edirne'de esnaf, kur farkına rağmen Bulgar turistlerin pahalılık nedeniyle çok fazla alışveriş yapmadığını söyledi. Esnaf Birkan Makas, "Eskiye nazaran fiyat artışı çok oldu. Kendi esnafımız da fırsatçılık yaptı. 3 kuruşluk malı 5 kuruşa satmaya çalıştı. Yerli halkın yüzüne hiç bakmadı. Şu anda söylediğimiz fiyatlar Bulgarlara da pahalı gelmeye başladı" dedi.

Yaz döneminde sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu nedeniyle alışveriş için Edirne'yi tercih etmeyen Bulgar turistler, az da olsa bugün alışveriş için kente geldi. Bulgaristan para birimi levanın Türk lirası karşısında 19,50 TL olmasına rağmen Edirne'deki bazı esnaf ürün fiyatlarının Bulgarlara pahalı gelmeye başladığını, almak istemediklerini söyledi.

"Kendi esnafımız da fırsatçılık yaptı"

Esnaf Birkan Makas, şunları kaydetti:

"Eskiye nazaran daha az geliyorlar ama ekmeğimizi alıyoruz. Yerli halka göre daha çok alışveriş alıyorlar. Paraları değerli olduğu için biraz daha iyi. Yazın çok az geldiler. Yazın Almancı sezonunda gelmiyorlar. Eskiye nazaran fiyat artışı çok oldu. Kendi esnafımız da fırsatçılık yaptı. 3 kuruşluk malı 5 kuruşa satmaya çalıştı. Yerli halkın yüzüne hiç bakmadı. Şu anda söylediğimiz fiyatlar Bulgarlara da pahalı gelmeye başladı. Bu mont burada 30 levaysa Bulgaristan'da da 30 leva, 'buradan taşımanın anlamı kalmadı' diyor."

"Eskisi gibi alışveriş yapmıyorlar"

Esnaf Muhammed Özen de şunları söyledi:

"Sezonumuz yeni başladı. Gelmeye yeni başladılar. Uzun süredir gelmiyorlardı. Eylül, ekim, kasım, aralık, ocak öyle gidecek. Fiyatlar biraz yüksek geliyor. Önceden fiyatlarda artış yoktu şimdi fiyatlarda artış olduğu için Edirne'ye çok yoğun müşteri gelmiyor. Genellikle İstanbul, Kırklareli'ne gidiyorlar. Eskisi gibi alışveriş yapmıyorlar."