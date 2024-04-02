Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Eş Genel Başkanı Türkiye\'de

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Eş Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin ümitli olduklarını ve çok çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Eş Genel Başkanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov'u kabul etti. Penguen Gıda Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette HÖH Genel Başkanı Çakırov'a, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysel Rufat, Hak ve Özgürlükler Hareketi Haskova İl Başkanı Mehmet Ataman da eşlik etti. Gençoğlu'na geçmiş olsun dileklerini de ileten Cevdet Çakırov, yaptığı açıklamada "Sorumluluklarımızı biliyoruz, bu nedenle çok çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Çakırov: "Bulgaristan-Türkiye ilişkileri daha da gelişmeli"
Turhan Gençoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye kucak dolusu selamlar getirdiklerini dile getiren Çakırov, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı, tüm kardeşlerimize kutlu olsun. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın da şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek seçimler için çok ümitliyiz, hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi iyi izah etmemiz gerekiyor. Çözülmesi gereken çok sayıda sorun var. Öncelikle Bulgaristan'ın kalkınması konusunda toplumun ciddi ihtiyaçları var. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha yüksek seviyeye gelmesi gerekiyor, bu noktada daha aktif çalışmalar yapılabilir. Sorumluluklarımızı biliyoruz, bu nedenle çok çalışmaya hazırız. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunun açık olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yerel seçimlerin de tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Demokrasilerde toplum ne derse o olur. Bizim için de önemli olan Türkiye'nin daha yüksek seviyelere gelmesidir, tüm kalbimizle bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Tüm dünyada barış olması umudunu paylaşıyoruz" dedi.
Gençoğlu: "Desteğimiz devam edecek"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu ise, "Etimiz, tırnağımız olan Bulgaristan Türklerinin tek temsilcisi olarak nitelendirdiğimiz Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin çok değerli eş genel başkanı ve misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Asimilasyon sırasında bulunduğumuz topraklardan kopartılarak göçe zorlanmış ve parçalanarak yaşamaya mecbur bırakılmış bir toplum olarak gerek Bulgaristan'da gerekse yaşadığınız yerlerde hiçbir engele tabi olmaksızın seçme ve seçilme hakkına sahip olarak bizlerin Bulgaristan'da en güzel bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu yüzden her zaman bölünmeden, birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket ederek sorunlarımızın daha kolay çözümlenebilmesi için gerek yerel yönetimlerde ve gerekse komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan Parlamentosu'nda söz sahibi olabilecek bir şekilde temsil edilmemiz gerekmektedir. Hak ve Özgürlükler Hareketi partimizde son zamanlarda bizlerin yanı sıra çok daha geniş kitleleri temsil edebilme amacıyla bazı önemli adımlar atıldığını da memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Sayın Genel Başkanımıza ziyaretinden dolayı tekrar minnet ve şükranlarımı sünüyor önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Ziyaret, Gençoğlu'nun Çakırov'a kitap hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Eş Genel Başkanı Türkiye'de - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu'da Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar'a tam destek verdi. Destici, Oltu'da yapılan ziyaretin ardından konvoy eşliğinde ilçe merkezinde gezi yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçim koordinasyon merkezinde konuşan Koşar, Oltu'nun ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların yerel seçimler için üniversitelerde propaganda yapmasını eleştirdi ve bilim yuvalarının siyasi propaganda yeri olmadığını belirtti.
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Proje, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren ve karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere iletmelerini sağlayan bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Proje danışmanı, projenin tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Mobil uygulama, engellilerin fotoğraf çekerek ve açıklama ekleyerek sorunlu alanları işaretlemelerini ve yerel yönetimlerden çözüm beklemelerini sağlayacak. Proje, Gümüşhane'nin engebeli yapısı nedeniyle engellilerin ulaşımında yaşanan aksaklıkları gidermeyi hedefliyor.
Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta değişimin adının 31 Mart yerel seçimlerinde Yakup Üçüncüoğlu olacağını belirtti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programında konuşan Üçüncüoğlu, Sinop'u AK belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı. Başkan Aktaş, Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Türkiye'nin milli bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca, Ahıskalı hemşerilerin sorunlarının çözümü için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Bozbey, Yeniceköy Mahallesi'ne kapalı pazar yeri sözü verirken, Uludağ'daki suyun da önce Bursalıların hakkı olduğunu savundu.
CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul’daki Kürt oylarının Ekrem İmamoğlu’na yöneleceğini söyledi. Elçi, ”Seçim bölgem olan İstanbul üçüncü bölgede temas kurduğum kişilerden yola çıkarak değerlendirme yapmak isterim. Ekrem İmamoğlu’na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var. Bu teveccühün pekiştirilmesi, muhalefetin güçlenmesi açısından elzemdir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, ''Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak'' dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde, dünyanın en uzun kara rüzgar türbini kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi. Kanatlar, rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak şekilde büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek. Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor.
Aydın'da siyasilerin görüşlerinde eskiden ölünceye kadar sapma olmazken son yıllarda parti değiştirmek adeta moda oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde halkın karşısına belediye başkan adayı olarak çıkan isimler arasında genç yaşına rağmen en çok parti değiştiren isim ise Kuşadası'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı Behcet Alp oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?