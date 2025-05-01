Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve konuşmalarla kutlandı. Etkinlikte 'emek, demokrasi, adalet' temaları ön plana çıktı.

01.05.2025 17:30  Güncelleme: 20:09
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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. Çatalpınar Kavşağı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konuşmalar ve halaylarla sona erdi.

Etkinliğe TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Belediye-İş, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Tabipleri Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, CHP, TİP, TKP ve çok sayıda meslek odası ile STK katıldı. Etkinlik boyunca "emek, demokrasi, adalet" vurgusu ön plandaydı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Daha sonra tertip komitesinden Belediye-İş adına Ferit Çelikbaş, DİSK adına Barış Özdemir, Eğitim-İş adına Yavuz Onur ve Eğitim-Sen adına Tahsin Ünlü konuşma yaptı.

Yürüyüşte dikkati çeken görüntülerden biri, belediye işçilerinin temsili plastik çöp arabasıyla korteje katılması oldu.

"1 Mayıs, emekçilerin birlikte mücadele günüdür"

Belediye-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Ferit Çelikbaş, 1 Mayıs'ın işçi sınıfı ve emekçi halkın taleplerini haykırdığı bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, emekçileri köleleştiren bu uygulamaları, kıdem tazminatını ortadan kaldıran girişimleri dün de kabul etmedik bugün de kabul etmiyoruz, yarın da kabul etmeyeceğiz. Biz emekçiler, hayat pahalılığına, yoksulluğa, işsizliğe, geleceksizliğe mahkum değiliz. Biz emekçiler, ülkemizin kaynaklarının, ürettiğimiz değerlerin hepimizi insanca yaşatmaya yeteceğini biliyoruz. Biz emekçiler, üniversite öğrencileri emekçi halkımızla birlikte ülkemizdeki bütün bu yoksulluğu, yolsuzluğu, hukuksuzluğu, eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ancak ve ancak laik demokratik cumhuriyete, demokrasiye, adalete sahip çıkanların, birlikte omuz omuza yürümesiyle ortadan kaldırılabileceğini biliyoruz. Biz örgütlü olduğumuzda, birlik olduğumuzda, bizden büyük gücün olmadığını biliyoruz. 1 Mayıs, yalnızca taleplerin dillendirildiği bir gün değil; emek cephesinin ortak mücadele hattını ortaya koyduğu, örgütlü gücünü kitlesel biçimde gösterdiği bir gündür. Biz emekçiler, bu olumsuzlukları birlikte değiştirebiliriz. Çünkü ülkenin gerçek sahipleri bizleriz… Çünkü biz, bu ülkenin; işçileri, esnafları, işsizleri, çiftçileri, kamu emekçileriyiz… Çünkü biz, halkız."

"Biz olursak hak, hukuk, adalet olur"

DİSK Burdur Şube Başkanı Barış Özdemir, işçiler, kadınlar, emekliler, gençler ve kamu çalışanlarıyla birlikte ülkenin tüm değerlerini üretenlerin meydanda olduğunu belirterek, "Biz olursak Cumhuriyet olur, hak, hukuk, adalet olur" dedi. Toplumsal ayrımcılığa ve baskıya karşı mücadele çağrısı yaptı.

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Eğitim-İş Burdur Şube Başkanı Yavuz Onur ise konuşmasında dayanışma ve birlik mesajı vererek, "Emeğin değer gördüğü bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayalım; ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen Burdur Şube Başkanı Tahsin Ünlü de tüm emekçilerin bir araya geldiğinde güzelliklerin, umutların doğabileceğini söyleyerek, örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.

Meydandaki kutlamalar, halaylarla ve coşkulu sloganlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Demokrasi, Politika, 1 Mayıs, Burdur, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

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