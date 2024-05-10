Burdur'da Büyükbaş Hayvanlara Müzik Dinletilerek Süt Verimi Artırılıyor - Son Dakika
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Burdur'da Büyükbaş Hayvanlara Müzik Dinletilerek Süt Verimi Artırılıyor

Burdur\'da Büyükbaş Hayvanlara Müzik Dinletilerek Süt Verimi Artırılıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hazırlanan bir proje ile çiftlikteki büyükbaş hayvanlara yöresel müzikler dinletilerek süt veriminin artırılması hedefleniyor. Müziğin hayvanlar üzerindeki etkisi araştırılırken, ineklerin stres seviyelerinin azaltılmasıyla süt veriminde olumlu sonuçlar elde edildiği belirtiliyor. Proje, bölgedeki hayvancılığa bir model oluşturmayı ve yetiştiricilere fayda sağlamayı amaçlıyor.

10.05.2024 20:24
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da büyükbaş hayvanlara, süt verimini artırmak için müzik dinletiliyor. Proje ile bölgedeki hayvancılığa bir model ve yetiştiriciye fayda sağlanması hedefleniyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı'nın hazırladığı proje ile MAKÜ çiftliğindeki büyükbaş hayvanların süt veriminin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında çiftlikteki ineklere yöresel müzikler dinletiliyor.

"SÜT VERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK PROJE BAŞLATTIK"

MAKÜ Çiftliğinde gazetecilere açıklama yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı şunları söyledi:

"Bilindiği üzere müziğin canlılar üzerindeki etkisine yönelik yapılan birçok çalışma vardır. Biz de bu projeyi çıkış noktamızdan bir tanesi de ineklerin süt verimini arttırabilir miyiz düşüncesinden hareketle MAKÜ çiftliğinde müzik denemeleri ile ineklerimizin süt verimlerini artırmaya yönelik bir proje başlattık. Bizim bu projedeki dünyadan farkımız ne olacak; Dünya'da yapılan projelerin çoğunda klasik müzik daha çok temelli araştırmalar yapıldı ama biz de dedik ki biz bunu Türk halk müziği ile beraber yöre müzikleriyle şekillendirebilir miyiz ya da meditatif müziklerle şekillendirebilir miyiz çalışmasını başlattık. Bunun önce ilk etapta dünyadan çok daha farklı olarak fareler üzerinde onların da stres hormonları, süt verimini artırıcı hormonları üzerinde ön etapta çalışmalarını yaptık.

"İNEKLER NE KADAR AZ STRESLİ OLURSA SÜT VERİMLİLİĞİ O KADAR ARTIYOR"

Bu çalışmalarda belli başlı müzikleri belirledik ve daha sonra hangi desibelde vereceğimizi, hangi sürelerle vereceğimizi, ne kadar vereceğimiz gibi konuları belirledikten sonra çiftlikte biz bu ineklere günün belli saatlerinde müzik dinletiyoruz. Biliyoruz ki inekler en çok süt sağımına giderken stres ediyorlar onlar o noktada farklı müzikler dinletip aslında Pavlov'un şartlı deneysel yapmış olduğu araştırma gibi biz de farklı denemeler yapıyoruz. Tabi bunların sonuçlarını henüz almadık ama görünen o ki şu an olumlu yönde gidiyoruz."

"YETİŞTİRİCİMİZE FAYDALI OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim üyesi ve MAKÜ Çiftlik Müdürü İlktan Baştan ise şunları söyledi:

"Burada lisans ve lisansüstü öğrencilerimize uygulama yaptırdığımız gibi aynı zamanda da üniversitemiz bünyesindeki farklı fakültelerde veya birimlerdeki hocalarımızla birlikte bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bunlardan bir örneğini bugün gördünüz. Müziğin holstein ırkı ineklerdeki süt veriminin üzerine etkisi araştırılmakta. Özellikle yöresel müziklerin etkisi bu bağlamda dikkatimizi çekmekte. Bölgemizdeki işletmelere bölgemizdeki hayvancılığa bir model oluşturmayı bir nebze yetiştiricimize faydalı olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Büyükbaş Hayvanlara Müzik Dinletilerek Süt Verimi Artırılıyor - Son Dakika

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