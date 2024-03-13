Burdur\'da Eşini Öldüren Kadına 15 Yıl Hapis Cezası

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren Ayşe Işık, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayşe Işık'ın babası Süleyman Demir, "10 yıldır eziyet gören bir kadın bugün 15 yıl ceza almıştır. Burnu kırılmış, bacağı bıçaklanmış, zorla tecavüz edilmiştir. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde adaletin olmadığını bütün Türkiye görsün" diyerek karara tepki gösterdi.

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs 2023 tarihinde eşi İsmail Işık'ı av tüfeğiyle öldüren Ayşe Işık'a (29) karşı kasten öldürme suçundan açılan davada karar duruşması yapıldı. Sanık Ayşe Işık'ın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"

Mahkemede son sözü sorulan sanık Ayşe Işık, "Benim 1 yaşında epilepsi hastası çocuğum var. Adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından Ayşe Işık'ı önce eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimini uygulayan mahkeme heyeti, cezayı önce 19 yıla daha sonra da 15 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"10 YILDIR EZİYET GÖREN KADIN, 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI"

Kararın açıklanmasından sonra Ayşe Işık'ın babası Süleyman Demir, adliye koridorunda, "10 yıldır eziyet gören bir kadın bugün 15 yıl ceza almıştır. Burnu kırılmış, bacağı bıçaklanmış, zorla tecavüz edilmiştir. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde adaletin olmadığını bütün Türkiye görsün" diye tepki gösterdi.

Adliye dışında gazetecilere açıklama yapan baba Demir, "Bu adalet sarayında adaletin olmadığını bugün hep beraber gördük. Böyle bir cezayı kabul etmiyoruz. Bu kadının epilepsi hastası çocuğu var. Akdeniz Üniversitesi'nden raporlu. Bu çocukları bırakıp da bu işi yapmıştır. Böyle bir cezayı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU KARARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Avukat Ahmet Onaran ise şunları söyledi:

"Bugün insan olarak, hukukçu olarak hepimizin içini yaralayan bir karara şahit olduk. Kısacası ve özeti fasit bir sürecin basit bir sonucudur bu karar. Evliliği şiddet ve tecavüzle başlayan sistematik şiddetin ortasında sürekli 10 yıl boyunca kendisine, en yakınlarına, geçenlerde 9 yaşındaki oğlu dinlendi, testisi patlayıncaya kadar maktul tarafından şiddete uğramıştır. Bu kararı kabul etmek mümkün değildir. Savcılık ve yargılama makamı olan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi maalesef sığ bir şekilde bu dosyaya yönelmiş. Bizim dinletilmesini istediğimiz birçok tanığın dinletilmesi talebimiz reddedilmiştir. Ayşe Işık hakkında alınmasını istediğimiz sağlık raporları alınmamış, cezaevi psikoloğundan alınması gereken raporlara ilişkin beyanı olmasına rağmen savcılık aşamasında bizim de bunu talep etmemize rağmen kabul edilmemiştir. Üstünkörü bir soruşturma ve kovuşturma ile bu hak edilmeyen ceza verilmiştir. İstinaf, Yargıtay ve Ceza Genel Kurulu'nda halen bizim hukuka olan inancımızı yitirmeyeceğimiz kararlar mevcuttur. Bu hukuksuzluktan, içimizi yaralayan adaletsiz karardan istinafta, Yargıtay'da veya Ceza Genel Kurulu kararı ile dönüleceğinden umut ediyoruz. Bugün bu karara rağmen tahliye edilebilirdi. Mahkeme sığ bir şekilde düşündü. Bu kararla sadece Ayşe değil 3 çocuğu cezalandırılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız, Ayşe'nin mücadelesinde yanında olacağız, yalnız bırakmayacağız."