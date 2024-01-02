Burdur Müze ve Ören Yerleri 2023 Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da bulunan Müze ve Ören yerleri 2023 yılında ziyaretçi akınına uğradı. 2023 yılının ilk 11 ayında Burdur Müzesi, Sagalassos Antik Kenti, Kibyra Antik Kenti, Kremna Antik Kenti ve Doğa Tarihi Müzesi, toplamda geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışla 157 bin 490 kişiyi ağırladı.

Burdur'da Arkeoloji Müzesi, gladyatörler şehri olarak bilinen Kibyra antik kenti, aşkların ve imparatorların şehri olarak anılan Sagalassos antik kenti, kent merkezindeki doğa tarihi müzesi ve Romalıların Pisidya'da kurdukları en önemli 5 koloni kentinden biri olan Kremna Antik kenti yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Burdur'daki müze ve ören yerlerine olan ilgi 2023 yılı ziyaretçi istatistiklerine de yansıdı.

SAGALASSOS ANTİK KENTİ ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Burdur'un Ağlasun ilçesinde konumlanan Sagalassos Antik Kenti, 2023 yılının ilk 11 ayında toplam 93 bin 808 ziyaretçi ağırladı. Antoninler Çeşmesi ve Roma döneminin ihtişamlı yapılarıyla ünlü olan antik kent, 2020'de 42 bin 285, 2021'de 66 bin 310, 2022'de 67 bin 225 kişiyi misafir etmişti. Bu yılın ilk 11 ayında ise ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 39,54'lük bir artış yaşandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ni ise 2023 yılının ilk 11 ayında 23 bin 729 kişi ziyaret etti. Burdur'un Gölhisar ilçesindeki tarihi zenginliklerden biri olan Kibyra Antik Kenti, 2023 yılının ilk 11 ayında 23 bin 729 kişi tarafından ziyaret edildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, geçen yıllara kıyasla büyük bir ilgi gördü. 2020'de 22 bin 297, 2021'de 17 bin 136, 2022'de ise 19 bin 813 kişi tarafından ziyaret edilen Kibyra Antik Kenti, 2023 yılında yüzde 19,76'lık bir artışla rekor bir ziyaretçi sayısına ulaştı.

BURDUR MÜZESİNİ 25 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Burdur'un merkezinde konumlanan Burdur Müzesi'de 2023 yılında yoğun ilgi gören yerlerden biri oldu. Yılın ilk 11 ayında toplam 25 bin 663 ziyaretçi ağırlayan müze, geçtiğimiz yıllara kıyasla yüzde 21,64'lük bir artış yakaladı. Burdur'un şehir merkezinde yer alan ve en önemli turizm alanlarından biri olan Burdur Müzesi'ni 2020 yılında 7 bin 749, 2021 yılında 13 bin 556, 2022 yılında 21 bin 096 kişi ziyaret ederken 2023 yılında yüzde 21,64 artışla 25 bin 663 kişi ziyaret etti. 1969 yılında kurulan Burdur Müzesi'nde 20 bini arkeoloji, 34 bini Pers, klasik, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve 4 bine yakını da etnografik eser olmak üzere 57 binden fazla eser bulunuyor.

DOĞA TARİHİ MÜZESİ, EN YÜKSEK ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞTI

Burdur Kent Merkezi'nde 2016 yılında açılan Doğa Tarihi Müzesi ise 2023 yılında ziyarete açıldığı yıldan bu yana en fazla ziyaretçiyi ağırladı. 2020 yılında 3 bin 392, 2021 yılında 5 bin 699, 2022 yılında 11 bin 536 kişinin ziyaret ettiği Doğa Tarihi Müzesi'ni 2023 yılında 12 bin 380 kişi ziyaret etti.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü sınırları içerisinde yer alan ve etrafı uçurumla çevrili bir tepe üzerinde Pisidyalılarca kurulan Kremna Antik Kenti'ni de 2023 yılında 1910 kişi ziyaret etti. Kremna Antik Kenti'ni 2020 yılında 1053, 2021 yılında 1096, 2022 yılında da 1468 kişi ziyaret etmişti. 3 Haziran 2021 tarih ve 4065 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kazı onayı verilen "Kremna Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yürütülüyor.