Bursa-Ankara yolunda türbin kanadı taşıyan 10'a yakın tır ters yönde ilerletildi

Bursa- Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde rüzgar türbini kanatlarını taşıyan özel nakliye tırları, güzergahın virajlı ve dar olması sebebiyle karşı şeritten ters yönde ilerletildi. Rüzgar türbini kanadı taşıyan 10'a yakın tırın virajlı yoldan geçişi sırasında karşı yöndeki trafik tamamen kesildi.

Bölgenin dik ve keskin virajlı yapısı nedeniyle devasa türbin kanatlarını taşıyan tırlar kendi şeritlerinden dönüş sağlayamadı. Güvenlik önlemleri kapsamında karayolunda karşı yönden gelen araç trafiği durduruldu. Tırların yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerlemesiyle birkaç kilometre boyunca ters şeritten sağlanan ulaşım, keskin virajların geride bırakılmasının ardından yeniden normal seyrine döndürüldü.

Trafiğin geçici olarak kesilmesi nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Tırların kendi şeridine geçiş yapması ve yolun tekrar trafiğe açılmasıyla bölgedeki araç akışı normale döndü.