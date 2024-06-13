Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 stratejik planını ilçelerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor

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Bursa'yı bir bütün olarak gördüklerini ve önümüzdeki 5 yılın stratejik planını katılımcı bir anlayış ile oluşturacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Stratejik plan çalışmalarının yanında 1/100.000'lik şehir planı çalışmalarımız da başladı. İlçe ziyaretlerimizde bu konu üzerinde de duruyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 stratejik plan çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti bir bütün olarak ele alacak strateji planını 17 ilçenin ihtiyaç ve görüşlerine göre şekillendiriyor. Stratejik plan toplantıları çerçevesinde daha önce İnegöl, Gemlik, Keles, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerini ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, son olarak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ı makamlarında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Direkçi, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve belediye yöneticilerinin de yer aldığı toplantılarda, belediye başkanları tarafından ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı. İlçelerin Büyükşehir Belediyesi'nden olan taleplerinin de ele alındığı görüşmelerde, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı bir şekilde konuşuldu. Toplantı sonrasında ilçelerde saha gezisi yapan Başkan Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip görüşlerini dinledi.

"Bursa'yı bir bütün olarak görüyoruz"

Stratejik plan çalışmalarda son olarak Yıldırım, Gürsu, Yenişehir, İznik ve Orhangazi ilçelerini ziyaret ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyelerin yöneticilerinin de hazır bulunduğu görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. İlçe belediye başkanlarının yeni projelerini anlattığını ve ilçelerde neler yapılması gerektiğinin ele alındığını ifade eden Başkan Bozbey, "16 ilçemizin belediye başkanlarını ve müdürlerini Büyükşehir heyetimiz ile birlikte ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz tüm ilçelerde el birliğiyle yapabileceğimiz hizmetler konusunda istişarelerimiz oldu. Bursa'yı bir bütün olarak görüyoruz. Bundan sonra da belediye başkanlarımız ve bürokratlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Öncelikle önümüzdeki 5 yılın stratejik planını katılımcı bir anlayış ile oluşturacağız" diye konuştu.

"1/100.000'lik şehir planı çalışmamız da var"

Stratejik planın oluşumunda sadece bürokratların değil, muhtarların ve diğer tüm tarafların da temsil edileceğini anlatan Başkan Bozbey, "Bursa olarak hedefimize adım adım yürüyeceğiz. Bunun yanında önümüzde 'Kent Anayasası' adını verdiğimiz 1/100.000'lik şehir planı çalışmamız da var. Tüm tarafların ve kent dinamiklerinin de katılacağı bu organizasyonel yapı ile Bursa'nın uzun vadedeki planını gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız başladı. İlçe ziyaretlerimizde bu konu üzerinde de duruyoruz. Neticede Bursa bir bütün ve bu bütünün üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi koruyacak şemsiye görevi görüyor. Bursa'nın her bir insanının gülümsemesini istiyoruz. İlçe belediye başkanlarımızın yaklaşımları da bunu başaracağımızı gösteriyor. Bursa'nın başlattığı bu yönetim modeli, tüm Türkiye'ye örnek olacak. Beraberce, siyasi parti gözetmeksizin, hiçbir kesimi ötekileştirmeden hizmetlerimizi yerine getireceğiz. Sonuçta Bursalılar gülümseyecek. Çok güzel şeyler olacak ve bu güzellikleri hep beraber paylaşacağız" dedi. - BURSA