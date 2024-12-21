Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Modern Ulaşım Hizmetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Modern Ulaşım Hizmetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Modern Ulaşım Hizmetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Otobüs Garajı'nın yenilenmiş halini açarak, ulaşım kalitesini artırmak için 14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı bir otobüsü filosuna kattı. Ayrıca, şoförlerin eğitimi için yeni bir program başlatıldı.

21.12.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Otobüs Garajı'ını yenilenen yüzüyle hizmete açtı. 14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı yeni otobüsü BURULAŞ bünyesine de katan Büyükşehir Belediyesi, 'Gezici Şoför Eğitim Programı'nı da başlatarak hem şoförlerin kendilerini geliştirebilmesini hem de yolculara daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacak.

Bursa'da daha güvenli, erişilebilir ve daha konforlu bir ulaşım ağı kurma hedefiyle projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ'ın çalışmalarıyla Mimar Sinan Otobüs Garajı'nı hizmete aldı. Günlük 170 aracın yıkanabildiği, 200 otobüsün akaryakıt ikmali yapıldığı ve 30 arıza onarımının gerçekleştirildiği modern garaj, daha geniş kapasiteyle hizmete sunuldu. 2 kanal ile 60 araca hizmet veren otobüs garajı, artan talep doğrultusunda 5 kanala çıkartıldı ve 206 aracın park edebilmesi sağlandı. Ayrıca 14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı yeni bir otobüs BURULAŞ filosuna katılarak hizmet kalitesi de artırıldı.

Öte yandan BURULAŞ tarafından başlatılan 'Gezici Şoför Eğitim Programı'na start verildi. Verilen eğitimlerle engelli bireylere yönelik hassasiyet, stres ve öfke kontrolü, müşteri memnuniyeti, ilk yardım ve güvenli sürüş teknikleri gibi pek çok önemli konuda şoförlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacak.

Mimar Sinan Otobüs Garajı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Tözün Bingöl, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, daire başkanları, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

"Toplu ulaşım araçlarını tercih etsinler"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ'ın kendisini yenilemeye ve güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Her zaman daha güvenli, daha temiz, daha konforlu bir ulaşım ağı kurmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Bozbey, Mimar Sinan Otobüs Garajı'nın kapasitesi yüzde 70 artırılarak hizmete alındığını belirtti. Bu tesisin benzerini ihtiyaç durumunda kentin batısına ve kuzeyine de yapacaklarını anlatan Başkan Bozbey, "Bu sayede hem şoför arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımız rahat edecek. Ayrıca bugün 14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı yeni otobüsümüzü araç filomuza katmış olduk. Bu araçlar, Bursa'mızda daha kaliteli ve sürdürülebilir ulaşım sağlamamıza destek olacak. Bursalılardan isteğimiz, bireysel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını daha fazla tercih etsinler. Ana yoldan geçen her 100 araçtan 60'ının içerisinde bir kişi bulunuyor. Bunu azaltabilirsek trafikte rahatlama olacaktır" dedi.

"Kenti her yönüyle doğuda ve batıda eşitleyeceğiz"

İlave hatlar, projeleri devam eden raylı sistemler, kavşak düzenlemeleri ve yeni yollarla Bursa'daki trafiği rahatlamayı hedeflediklerini anlatan Başkan Bozbey, "Bunu Bursalılar için düşünüyoruz. Daha önce yapılan hataların yapılmaması bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Kenti bir yere yönlendirmeyeceğiz. Trafik akışını bir yere yığmadan azaltmayı düşünüyoruz. Kenti her yönüyle doğuda ve batıda eşitleyeceğiz. İnsanların, ihtiyaçlarını kendi bölgelerinde gidermesini sağlarsak ulaşım sorunu azalacaktır" dedi.

"Bursa'mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Önemsedikleri bir diğer konunun da 'Gezici şoför eğitim programı' olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Eğitim programıyla yolcular için daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sunulmuş olacak. Bursa'mız, her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyümenin en önemli ayaklarından biri de modern ve güvenilir bir ulaşım ağıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda kaliteyi artırmak, yolcularımızın konforunu sağlamak ve kentimize değer katmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hep birlikte Bursa'mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Otomotiv Satış Müdürü Adem Ali Metin'e plaket takdimi yapıldı. Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e temsili anahtar teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mimar Sinan, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Modern Ulaşım Hizmetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Modern Ulaşım Hizmetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.