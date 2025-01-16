Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi\'nden İş Birliği Protokolü

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Üniversitesi arasında kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla olan iş birliklerine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi arasında 'iş birliği çerçeve' protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları ile yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma projeleri yürütülmesi, belediyenin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, kentin öncelik ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel içerikli projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Kariyer ve teknoloji fuarlarına katılım sağlanması, öğrenci topluluklarına teknik destek verilmesi, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları gibi etkinliklerde tarafların imkan ve yetenekleri ölçüsünde destek sunulması öngörülüyor. Üniversite öğrencileri ile çeşitli konularda ortak çalışmalar ve araştırma projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine staj fırsatlarının sunulması ve teknik gezi imkanlarının tanınması da iş birliği alanları arasında yer alıyor.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını söyledi. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla protokolün hayata geçirildiğini belirten Başkan Bozbey, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, gençlerimize ve kentimize değer katacak projelerde birlikte çalışacağız. Bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl'e, Genel Sekreter Ali Mollasalih'e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Protokolün kentimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, iş birliği protokolünün her iki kuruma ve Bursa'ya değer katacağına inandığını ifade ederek katkısından dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA