Bursa\'da 1000 Çocuk Kayak Projesi Başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'nın zirvesine 'Uludağ' isminin verilişinin 100. yılı dolayısıyla '1000 Çocuk Kayak Projesi' düzenleniyor. Uludağ ile ilk kez tanışan gençler, hem kayak sporunu öğreniyor hem de karın tadını doyasıya çıkarıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından antik çağdan günümüze uzanan, Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağına 'Uludağ' isminin verilişinin 100. yılı dolayısıyla başlatılan '1000 Çocuk Kayak' projesi' büyük bir coşkuyla start aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, teleferikle Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. 50'şer kişilik gruplar halinde toplam 1000 öğrencinin yararlanacağı projenin ilk konukları, Karacabey'den gelen 10-15 yaş arasındaki çocuklar oldu. Uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimi alan öğrenciler, serbest zaman etkinlikleri ile de karın tadını çıkardı. Etkinlik, Mart ayı sonuna kadar devam edecek. - BURSA