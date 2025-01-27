Bursa'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

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Bursa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Jeoloji Mühendisi, bölgede büyük depremler oluşturabilecek fay hatları bulunduğunu vurguladı.

27.01.2025 18:08
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Bursa'da öğle saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu belirterek, bu depremle birlikte deprem gerçekliğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı. Saniyeler süren depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Jeoloji Mühendisi Engin Er, yaptığı açıklamada 5 ve 7 şiddeti arasındaki depremlerin orta büyüklük sınıfına girdiğini belirterek, yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu söyledi. Bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmasının hız kazanması gerektiğinin altını çizen Er, Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledi. Bursa'da yaşanan depremin büyük bir deprem olarak sınıflandırılmadığını söyleyen Engin Er, "Öncelikle bugün yaşanan deprem çok büyük bir deprem değil. Biz depremleri sınıflandırırken 5 ila 7 şiddetindeki depremleri orta, 7 şiddeti üzeri depremleri büyük depremler olarak sınıflandırıyoruz. Küçük ölçekli bir deprem oldu fakat Bursa'da paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedildi. Bu kadar paniğe neden olmasının sebebi, depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması. Bu depremin 3 şiddetinde artçıları olmaya devam edebilir ama daha büyük bir artçı deprem beklenmez" şeklinde konuştu.

"7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları var"

Er, "Bursa'nın birçok yerinde zemin olarak kötü yerler de var, iyi yerler de var. Yalnız Bursa'da birçok aktif fay hatları var. Ana fay hatlarını ele aldığımız zaman Bursa'nın merkezinden geçen bir fay hattı var. Yeni bulunan Kayapa'dan Yenişehir'e uzanan fay hattını biliyoruz. İznik Gölü'nden başlayarak Gemlik ve Mudanya'dan geçerek Karacabey'e uzanan bir fay hattı var. Bu sıraladığım fay hatları 7 ve üzeri deprem üretebilir. Beklenen Marmara depreminin fay hatları da özellikle Bursa'da zemini kötü olan yerlerde kayba sebep olabilir. Bu deprem bize şunu gösterdi, 'ben canlıyım, buradayım, deprem üretme potansiyelim var' dedi. Yapılan bilimsel çalışmalar Bursa'da 7 ve üzerinde deprem olma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Yapılacak şeyler çok basit. Bütüncül bir plan ve adil bir kentsel dönüşüm şart. Mutlaka kontrol şart" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa\'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
Kaynak: İHA

Engin Er, Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, bursa, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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