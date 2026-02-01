Bursa\'da Afet Koordinasyon ve Afet Köy Projesi

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü yaklaşırken Osmangazi Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını hızlandırıyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çukurca'da 17 bin metrekarelik alanda afet koordinasyon merkezi kurulduğunu, burada kesintisiz iletişim için kuleler, internet altyapısı, simülasyon merkezleri ve ilk yardım eğitim salonlarının yer alacağını açıkladı. Çeltik ve Yeniceabat mahalleleri arasındaki 53 bin metrekarelik alanda kurulacak Afet Köy'ün kentsel dönüşüm sırasında da kullanılacağını belirten Aydın, afet arama kurtarma alanında Osmangazi Belediyesi olarak akreditasyonda birinci sınıfa yükseldiklerini AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat 2023 depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

14 şehri etkileyen, binlerce evin yıkılıp on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin yarasını Türkiye sarmaya devam ederken Bursa Osmangazi Belediyesi de afetlere karşı kapsamlı projelerini kamuoyuna duyurdu. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Asrın felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan iletişim ve koordinasyon sorunlarını hatırlatarak, Bursa'nın deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle hazırlıkların öncelikli olduğunu vurguladı.

Çukurca'da 17 bin metrekarelik afet koordinasyon merkezi

Kahramanmaraş depremlerinde kendisinin de 21 gün kaldığını, asrın felaketini yaşadığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşların geride kalan yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Göreve gelir gelmez öncelikli olarak depremle ilgili çalışmalara başladıklarını aktaran Erkan Aydın, Çukurca'da 17 bin metrekarelik alanda kurudukları afet koordinasyon merkezinin afet anında kesintisiz iletişim sağlayacak kuleler, internet altyapısı, simülasyon merkezleri ve ilk yardım eğitim salonlarıyla donatıldığını söyledi.

Burada hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik afet eğitimleri verileceğini aktaran Başkan Aydın, "Depremde WhatsApp mesajlarının günler sonra ulaştığını gördük. Bu kez kesintisiz iletişim için özel kuleler kuruyoruz. Çukurca'daki 17 bin metrekarelik alan için afet koordinasyon merkezi olarak bakanlıktan kamu yararı izni de geldi ve burada özellikle afet anında kesintisiz iletişim internet kuru gıda stoku deprem ve diğer afetlerle ilgili simülasyon merkezleri ilk yardımda eğitilecek insanlar için seminer salonlarını inşa etmeye başladık" dedi.

Mahalle konteynerleri

Osmangazi ilçesindeki çeşitli mahallelere afet konteyneri yerleştirdiklerini, bu konteynerlerin ise tam donanımlı olacağını belirten Erkan Aydın "Konteynerlerin içinde kadın-erkek tuvaleti, hijyen malzemeleri, telefon bataryası, çadır ve beton delici gibi ekipmanlar bulunacağını söyledi. Büyük mahallelere 32 metrelik konteynerler yerleştirilirken, küçük mahallelere daha küçükleri konulacağını aktaran Başkan Aydın, bu yıl 100 afet koordinasyon merkezi hedeflendiğini, 10'unun tamamlandığını, 45'inin ise yolda olduğunu söyledi. Aydın, "Bizim konteynerlerin özelliği büyük mahallelerde 32 metrelik, içinde kadın erkek tuvaletinden, telefon bataryasından, hijyenik malzemelerden çadıra ve beton delicisi keskisine kadar her şeyin olduğu tam teşekküllü konteynerler. Bunların anahtarlarını muhtarlara teslim ediyoruz. Ancak afet durumunda kimin sağ kalacağını bilemediğimiz için de mahallelerde gönüllülere eğitimler veriyoruz. Bu sene içerisinde bu Afet Koordinasyon Merkezleri'nin sayısını yaklaşık 100'e çıkartmayı planlıyoruz. 10 tanesini koyduk. 45 tanesi birkaç ayın içerisinde geliyor. Küçük mahallelere daha küçüklerini koyarak Osmangazi'nin 136 mahallesinde afet acil müdahale istasyonlarını, bu konteynerleri tamamlayacağız" dedi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulacak kulelerle de kesintisiz iletişim sağlayacaklarını aktaran Aydın, "Biliyorsunuz depremde bunu çok yaşadık atılan whatsapp mesajları üç - beş gün bir hafta sonra ancak ulaştı. Bunları yaşamamak adına da bu konuya öncelik veriyoruz. Malumunuz Bursa deprem bölgesi olan ovanın üzerinde 60 - 70 yılda çok hızlı ve kaçak yapılaşma ile çarpık kentleşme oluştuğu bir şehir, biz de umarım geç olur bu afet, ona hazırlık adına bütün çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Arama kurtarma ekibi

Osmangazi Belediyesinin arama kurtarma ekiplerinin, sertifikalı köpekleriyle birinci sınıf afet müdahale seviyesine yükseldiğini aktaran Aydın, Kahramanmaraş depreminde görev yapan köpekler sayesinde birçok hayatın kurtarıldığını söyledi. Belediye olarak arama kurtarma alanında birinci sınıfa yükseldiklerini belirten Aydın, AFAD, Kızılay, valilik ve kaymakamlıkla koordineli olarak çalıştıklarını belirtti. Başkan Aydın "Koordinasyon eksikliği yüzünden çok can kaybı yaşandı. Biz bu hataları tekrar etmeyeceğiz" diye konuştu.

Afet müdahale konusunda Osmangazi Belediyesi olarak birinci sınıf olabilmek için gereken tüm şartları yerine getirdiklerini anlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Biliyorsunuz bu afet müdahale birimlerinde sınıflandırmalar var. Biz şu anda arama kurtarma köpekleri ile botla Osmangazi'de deniz yok ama sel olabilir başka afetler olabilir başka yerlere acil destek ihtiyacı olabilir biz birinci sınıf olmak için gerekli bütün şartları şu anda yerine getirdik. Köpeklerimiz Sındırgı depremine ilk giden köpeklerimizden oldu çünkü bunlar hem sertifikalı hem eğitimli ve birçok hayat da kurtarıyor, depremlerde şahit olduk. Şu anda biz en üst seviyede afet müdahale konusunda birinci sınıfa çıkmış durumdayız. AFAD'la koordine halindeyiz Kızılay'da koordine halindeyiz. Valilik, kaymakamlıkla ve diğer devlet kurumlarıyla da koordine halindeyiz. Çünkü o koordinasyonu yapamadığınız da acil müdahale olmuyor ve ilk etapta çok fazla can kurtarabilecekken bu koordinasyonsuzlukta maalesef can kayıpları sayısını arttırıyor. Bunu biz Maraş depreminde, 6 Şubat depreminde yaşadık. Bunlar üzerine de gerçekten iyi bir ekibimiz var ve çalışıyoruz kısa sürede orayı bitirdiğimizde burada çadır üretimi, konteyner üretimi, eğitimler, simülasyon merkezleri özellikle çocukları oralara getirip sadece deprem değil diğer afetlerle ilgili de neler yapılır karşılaşılabilir ve ilk olarak acil olarak nasıl bundan kurtulup mücadele edebilir bunların eğitimini hedefliyoruz. Bittiğinde gerçekten Türkiye'de sayılı örneklerinden birisi olacak" dedi.

53 bin metrekarelik Afet Köy Projesi

Deprem sonrası Osmangazi ilçesinde depremzede vatandaşların toplanmaları için Çeltik - Yenicebat mahalleleri arasında 53 bin metrekarelik alan içerisinde Afet Köy oluşturacaklarını aktaran Erkan Aydın kentsel dönüşüm sırasında da vatandaşların kiralık ev aramak yerine Afet Köy'de kalabileceklerini söyledi. 53 bin metrekarelik Afet Köy projesinin detaylarını aktaran Erkan Aydın, "Şu andaki kentsel dönüşümle ilgili bürokratik işlemleri aşabilirsek başladığımızda malumunuz bu 2 - 2.5 yıl kadar sürebiliyor. Devletin verdiği kira desteği belli. Bugün vatandaşlarımız Demiryolu Caddesi altında bir yerde kiraya çıktıklarında bile en az 20 bin TL kira ödemek zorunda kalıyor. Biz Afet Köy Projesi'yle kentsel dönüşüm sırasında vatandaşlarımız kiralık yer aramasın, gelsin bizim o yapacağımız afet köyümüzde 2 yıllık sürede devletin verdiği kira yardımının üzerine para almadan konaklamasını yapsın. Konutu bitince de tekrar kendi konutuna girsin diyoruz" dedi.

Çeltik ve Yeniceabat mahalleleri arasındaki 53 bin metrekarelik alanda kurulu projeyi etap etap yapacaklarını anlatan Aydın, "Tabii bir anda hepsini yapmamız mümkün değil. Burası kentsel dönüşüm anında da kullanılacak. Allah geçinden versin eğer bir afet olursa afet köyünde maksimum seviyede konaklamayı artıracak şekilde olacak. Şimdi bir aileye bir konteyner olarak ya da bir prefabrik ev olarak planlıyoruz ama afet durumunda konaklayacak sayısının daha da fazlalaştırılabileceği afet köyü projemiz ile ilgili de çalışıyoruz çünkü afetin ne zaman nasıl geleceği hangi saatte geleceği belli değil. Tam olarak bittiğinde birkaç bin kişinin yaşayabileceği anlık olarak daha sonra büyütebileceğimiz alanlar içerisinde planlama yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA