Bursa\'da Araç Trafiğine Kapatılacak Sokaklar Duyuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Ata Caddesi üzerinde yapılacak isale hattı çalışmaları sebebiyle, araç trafiğine kapatılacak sokakları duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen, '2025/1 Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi' kapsamında, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Ata Caddesi üzerinde yapılacak isale hattı çalışmaları sebebiyle, 13 Haziran 2025 ile 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ata Caddesi ve bu caddeye bağlanan sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca 2. Gümüş Yıldız Sokak, Özeke Sokak, Karlı Sokak, Gülfidan Sokak, Destegül Sokak, Çevrim Sokak, Beyan Sokak, Baran Sokak, Yalın Tolga Sokak, Ali Cengiz Çelebi Sokak, Turan Sokak, Belkıs Sokak, Bayram Sokak, Badırga Sokak, Goncagül Sokak, Oğuz Sokak, Geçit Sokak, Şimşek Sokak, Gün Sokak, Emre Sokak ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Ata Caddesi üzerindeki çalışmalar süresince, araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir" denildi. - BURSA