Bursa'da düğün konvoyunda silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da düğün konvoyunda silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da düğün konvoyunda uzun namlulu tüfek ve silahla ateş edilmesi olayını araştıran polis, 2 şüpheliyi düğün salonuna girmeden yakaladı. Bir kişinin ise halen daha arandığı bildirildi. Şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramada 2 tüfek ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

21.06.2024 17:06
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Bursa'da düğün konvoyunda uzun namlulu tüfek ve silahla ateş edilmesi olayını araştıran polis, 2 şüpheliyi düğün salonuna girmeden yakaladı, bir kişinin halen daha arandığı bildirildi.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde düğün konvoyundan bir araçtan ateş eden kişiler sosyal medyada tepki toplamıştı. Görüntülerin polise ulaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, düğün salonuna gelen otomobilde ve şahısların üstünde yaptıkları aramada 2 tüfek ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

18 yaşındaki Abdullah O. ile yine 18 yaşındaki E.K. isimli şahıs Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince gözaltına alındı.

Düğün konvoyundaki araçta yapılan aramada ise bir pompalı ve bir av tüfeği ele geçirildi. 18 yaşındaki E.A. tüfeklerin kendisine ait olduğunu ifade ederken, Abdullah O. isimli kişi de belindeki kuru sıkı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.

Ekipler düğün konvoyunda ateş eden Engin B. (21) isimli şahsı ise yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattılar.

Yaşı büyük olan Abdullah O. ile yaşı küçük olan E.A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da düğün konvoyunda silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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