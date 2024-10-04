Bursa'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemesi

Bursa\'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemesi

6 Ekim 2024'te Bursa'da Eker I Run Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

04.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 6 Ekim pazar günü koşulacak olan 'Eker I Run Koşusu' için trafiğe kapalı olacak alanlar belli oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"6 Ekim 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında 'Eker I Run Koşusu' düzenleneceği bildirilmiştir. 6 Ekim 2024 Pazar günü bu güzergahlarda saat 07.00'dan itibaren Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı - Eker Meydanından başlayacak olan Eker I Run koşusu Lefkoşe Caddesi - Kent Orman Kavşağı - Misi Köy Kavşağı - Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı - Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve güzergahlarında, etkinlik bitinceye kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacaktır. Ancak Beşevler Kavşağı - Lefkoşe Caddesi - Kent Orman Kavşağı - Misi Köy Kavşağı - Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı - Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu şehir merkezine geliş istikametindeki yol trafik dubaları ile bölünerek gidiş - geliş olarak kullanılacaktır. Araç sürücülerinin alternatif saat ve yolları kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, 6 Ekim, trafik, Pazar, bursa, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 19:21:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement