Bursa'da Esnaflar Mühürleme Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika
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Bursa'da Esnaflar Mühürleme Sorununa Çözüm Arıyor

Bursa\'da Esnaflar Mühürleme Sorununa Çözüm Arıyor

Mudanya ilçesindeki dolgu alanındaki balıkçılar ve Trilye'deki restoran ve kafeler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkideki belirsizlik nedeniyle mühürlendi. Esnaf temsilcileri ve belediye yetkilileri, sorunun çözümü için bir araya geldi.

28.01.2025 12:22  Güncelleme: 12:25
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde dolgu alanındaki balıkçılar ile Trilye'de sahildeki restoran ve kafeler yetkideki belirsizlik sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi. Mudanyalı esnaf odası temsilcileri ve Büyükşehir temsilcileri meselenin çözümü için toplantı yaptı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, esnafın mevzuatla ilgili sorunlarının giderilmesi yönünde gereken düzenlemeleri yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için toplantı yaptı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, Bursa Büyükşehir Emlak İstimlak Daire Başkanı Hamit Işık, Zabıta Esenlik Hizmetleri Şube Müdürü Vekili Tuncer Aktaş, Demirhane Dolgu Alanı, İsmet İnönü Bulvarı ile Tirilye rıhtımında mühürlenen dolgu alanı esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Mudanya Demirhane mevki dolgu alanı balıkçı lokantaları bölgesinden başlayan çalışmanın İsmet İnönü Bulvarında devam ettiğini ve Tirilye Belediyesi tüzel Kişiliği tarafından yapılarak hayata geçirilen ancak Mudanya ve akabinde bütün şehir kanunuyla Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren Tirilye rıhtımında dolgu alanı üzerinde faaliyet gösteren işyerlerinin mühürlendiğini söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın esnafın mağduriyetlerinin incelenmesi talebi üzerine incelemelerde bulunduğunu belirten Abdulazizoğlu, "Sorunun yaşandığı noktalarda incelemeler yapıldı. Bu incelemeler sonucunda bir yol haritası belirleyerek süreci tüm esnaflarımızın lehine tamamlamak istiyoruz" dedi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, yasal olarak ticari faaliyetlerine başlayan Tirilye rıhtımındaki esnafların yetki karmaşası sebebiyle mühürlendiğini Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yapacağı çalışmalar sonucunda sorunun çözülmesi için kendilerine ışık tutacağına inandığını vurguladı. Tirilye rıhtımında çay ve kahve içecek yer kalmadığını belirten Abdulazizoğlu, esnafın ve Tirilye turizminin zor günler yaşadığına dikkat çekti.

Tirilye esnafı mühürlerin kaldırılmasını istiyor

30 yıldır Tirilye rıhtımında turizm amaçlı ticari faaliyetlerde bulunduklarını belirten esnaflar, vergi mükellefi olarak tüm yasal evraklarının mevcut olduğunu yapılan mühürlemenin kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirtti. Derin dondurucularının çalıştığını ancak işyerlerinin mühürlü olduğunu söyleyen esnaf, yüklü gelen elektrik faturası ve kiralarını ödemek zorunda olduklarını ifade ederek, süreç devam ederken hiç değilse mühürlerinin kaldırılmasını talep etti. Bir esnaf ise kiraların pandemi zamanında sokağa çıkma yasağı olan günlerinde bile iki yıl boyunca tahsil edildiğini vurguladı.

Mevzuat ve kurum çokluğu sorunun çözülmesini zorlaştırıyor

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Tirilye Belediyesi zamanında hayata geçen işletmelerin o dönemde her bakımdan yasal olduğunu ancak zaman içinde değişen yerel yönetim sınırları ve mevzuat nedeniyle sorunların meydana çıktığını belirtti. Sorunun henüz çözülemediğini belirten Abdulazizoğlu, dolgu alanı statüsünde bulunan rıhtımın Milli Emlak'a ait olduğunu, Anıtlar Kurulu'nun Tirilye'de söz sahibi olduğunu, yetki alanının Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bulunduğunu, yapılarla ilgili olan kısma Mudanya Belediyesi'nin bakması gibi çoklu muhatabın bulunduğunu vurguladı.

Abdulazizoğlu, çoklu muhataplarla sorunun çözülmesi noktasında bir yerden başlanması gerektiğini belirterek 4 aydır esnafın işyerlerinin mühürlü bulunduğuna dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorunun çözümü noktasında bir ışık tutmasını beklediklerini belirten Abdulazizoğlu, Mudanya Belediyesiyle sorunun çözümü noktasında fikir birliği içinde olduklarını kaydetti. Ertan Abdulazizoğlu, soruna mevzuatlar çerçevesinde çözüm üreterek esnafların lehine tamamlama araştırma ve gayreti içinde bulunduklarını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Esnaflar Mühürleme Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika

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