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Bursa'da Filistin ve Yaşananlar Konulu Resim ve Şiir Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Filistin ve Yaşananlar Konulu Resim ve Şiir Yarışması Ödülleri Verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Filistin ve Yaşananlar' konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada ortaokul ve lise öğrencileri 4 farklı kategoride yarıştı.

Bursa\'da Filistin ve Yaşananlar Konulu Resim ve Şiir Yarışması Ödülleri Verildi
22.12.2023 - 14:44,
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen "Filistin ve Yaşananlar" konulu resim ve şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

İsrail'in dünyanın gözü önünde savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek yaptığı soykırım devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaşanan bu vahşete dikkat çekmek için 6 Kasım'da başlattığı okullar arası resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıştığı 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın elinde aldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda yapılan ödül törenine; Başkan Vekili Fethi Yıldız'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Şube Müdürü Mustafa Danışman, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Törende konuşan Fethi Yıldız, Gazze'de yaşanan İsrail vahşetinin vicdanı olan herkesi yaraladığını söyledi. Öğrencilerin Gazze'de yaşananları kendi hisleriyle anlatmasının manevi açıdan önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Filistin'de, Gazze'de yaşanan olaylar tüm İslam alemini ve vicdanı olan herkesi çok yaraladı. Bugün dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanlar bu İsrail'in katliamına dur demek için protestolar yapıyorlar. Çocukların vahşice katledilmesine seyirci kalmıyorlar. Her şeyden önce bunun bir vicdani sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın, orada bu zulmü yaşayan akranlarının duygularını anlatması çok değerli, çok anlamlı. İnşallah gelecekte acının, zulmün değil, barışın, kardeşliğin, mutluluğun hakim olduğu bir dünya diliyorum" diye konuştu.

Yarışmada ortaokullar arası şiir kategorisinde Osmangazi Hocailyas Ortaokulu öğrencisi Ömer Kır birinci, Gürsu Hacı Huriye Tinç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Baran Saydın ikinci, Kestel Şht. Polis İsmail Özbek Ortaokulu öğrencisi Zeynep Nehir Coşan üçüncü olurken, resim kategorisinde ise İnegöl MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Zeren Sürer birinci, Yıldırım Şerif-Rabia Kutlucan Ortaokulu öğrencisi Süheda Nihal Varelci ikinci ve Osmangazi Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencisi Mithat altın üçüncü oldu. Liseler arası şiir kategorisinde Kestel Uludağ İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Şenel birinci, Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Habibe Hacer Korkmaz ikinci, Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Merve Dolun üçüncü olurken, liseler arası resim kategorisinde Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Akın birinci, İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Aslı Zeynep Bircan ikinci ve Osmangazi Şht. Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi öğrencisi Zelal Memiş üçüncü oldu.

Yarışma kategorilerinin birincilerine 3 bin TL, ikincilerine 2 bin TL ve üçüncülere de bin TL'lik para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Filistin ve Yaşananlar Konulu Resim ve Şiir Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
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