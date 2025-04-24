Bursa'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Bursa'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Bursa\'da Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, 26 Nisan'da Gazze için yürüyüş düzenleyecek.

24.04.2025 11:49
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Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla 26 Nisan Cumartesi günü yürüyüş düzenleyecek. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, "Gerçekleştireceğimiz yürüyüş, tüm vicdan sahipleri için zulmün karşısındaki tavrını ortaya koyma fırsatıdır." dedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına karşı Bursa'dan güçlü bir vicdan çağrısı yükseliyor. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, 26 Nisan Cumartesi günü Filistin halkına destek olmak amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş düzenleyecek. Ulucami'de kılınacak ikindi namazının ardından başlayacak olan yürüyüş, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak açıklamalarla son bulacak.

"Bu vahşete sessiz kalmak, zulme ortak olmak demektir"

Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı zulmün artık bir insanlık krizi haline geldiğini belirten Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, "Hiçbir kural, hiçbir insani değer tanımadan yürütülen saldırılar, özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım niteliği taşımaktadır. Siviller doğrudan hedef alınmakta, hastaneler, okullar ve ibadethaneler acımasızca yok edilmektedir. Uluslararası hukukun, insan haklarının hiçe sayıldığı bu vahşete sessiz kalmak, zulme ortak olmak demektir. Bu yürüyüş yalnızca bir tepki değil, insanlık vicdanının ayakta olduğunu gösteren bir çağrıdır." dedi.

Filistin'de yaşananların yalnızca coğrafi bir sorun olmadığını, tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade eden Eryağan, "Gazze'de kesilen her insani yardım, suskun kalınan her katliam, görmezden gelinen her sürgün girişimi bizi insanlık sorumluluğumuzla yüzleştiriyor. Bugün bir halkın yaşama hakkı elinden alınırken, susan her ses, bu suça ortak olmaktadır. Bu nedenle, bir tepki, bir çağrı ve bir dayanışma ifadesi olarak 26 Nisan'da gerçekleştireceğimiz bu yürüyüş, Gazzeli kardeşlerimize verdiğimiz bir 'yanınızdayız' mesajı olduğu gibi, tüm vicdan sahipleri için zulmün karşısındaki tavrını ortaya koyma fırsatı ve insanlık onuruna sahip çıkma iradesidir." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek yürüyüşün herhangi bir siyasi söylem değil, evrensel vicdanın sesi olduğunu belirterek, inancı, görüşü ne olursa olsun tüm yurttaşları yürüyüşe katılmaya davet eden Murat Eryağan, "Bursalılar olarak, insanlık onurunun çiğnenmesine sessiz kalmayacağımızı bir kez daha göstermek, zulme karşı tek yürek olmak ve Filistin halkının destansı direnişine destek vermek için bir araya geleceğiz. Buradan, tüm vicdan sahiplerini; siyasi görüşü, yaşam tarzı ya da inancı ne olursa olsun, zulme karşı gür bir ses olmaya davet ediyoruz. Gelin, insanlık onurunu savunmak için omuz omuza verelim." dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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