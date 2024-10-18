Bursa'da Genel Bütçeden Yapılan Kesinti Eleştirildi

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Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eylül ayında gelmesi gereken 1 milyar 14 milyon liralık genel bütçe vergi gelirleri payından yüzde 51 kesinti yapıldığını hatırlatarak, "Bu kesinti halk otobüsçülerimizi, esnafımızı, Bursalıları, hizmet sunacağımız alanları, çocukları, gençleri, kadınları etkiledi. Yapmış olduğumuz araştırmalar, bu süreci Yıldırım Vergi Dairesi Müdürü'nün başlattığını gösterdi. Böyle bir anlayışı Bursa adına kınıyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci oturumu, Başkan Bozbey'in yönetiminde yapıldı. Oturum öncesinde Meclis üyelerine ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yürütülen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında pembe kurdele dağıtıldı.

Emekliliğe ayrılma kararı alan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ise son kez Meclis'e katılarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne veda etti. 8 Büyükşehir Belediye Başkanı ile çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Gülenç, Bozbey ile okul döneminden beri tanıştıklarını hatırlatarak kendilerine başarılar ve kolaylıklar diledi.

"Cumhuriyet Haftası" olarak kutlanacak

Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Bozbey, Bursaspor'un çok iyi devam ettiğini belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti. Bu yıl 101'inci yıl dönümü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "Cumhuriyet Haftası" olarak kutlamayı planladıklarını açıklayan Başkan Bozbey, "Cumhuriyet Haftası kutlamalarını 25 Ekim'de Karacabey'den başlatıyoruz. 26 Ekim'de İnegöl'de, 27 Ekim'de Yıldırım'da, 28 Ekim'de Gemlik'te, 29 Ekim'de ise Nilüfer'de kutlamalar yapılacak. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle büyük coşkuyla kutlayacağız. Yıllardır Nilüfer'de sürdürülen anlayışı orada devam ettireceğiz. Halk, Cumhuriyet'i alanlarda kutlayacak. Sadece birilerinin değil, herkesin sahip çıktığı bir Cumhuriyet olacak. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Meme kanserinin erken teşhisine dikkati çekmek amacıyla 1-31 Ekim günlerinin farkındalık ayı belirlendiğini dile getiren Başkan Bozbey, Sağlık Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kentin tüm bölgelerinde tarama çalışması yapılacağını söyledi. Göz Vakfı ile yapılan görüşmeler sonucunda çocuklarda görme rahatsızlıklarını erken teşhis amacıyla bir çalışma da başlatacaklarını belirten Başkan Bozbey, eylül ayında genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir kesintiye şahit olunmadığını dile getiren Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"1 milyar 14 milyonun yüzde 51'i yani 517 milyonu kesildi. Bu kesinti halk otobüsçülerimizi, esnafımızı, Bursalıları, hizmet sunacağımız alanları, çocukları, gençleri, kadınları etkiledi. Yapmış olduğumuz araştırmalar, bu süreci Yıldırım Vergi Dairesi Müdürü'nün başlattığını gösterdi. Bu süreç sonucunda 517 milyon lira kesilmiştir. Elimizde evrak var. Umarım Bursa'da siyaset yapanların bir dahli yoktur. Umarım bu zat-ı muhterem kendi kendine karar vermiştir. Bu ölçüde kesinti yaşanan bir tek Bursa vardır. Bunu da başlatan Yıldırım Vergi Dairesi Müdürü'dür. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir anlayışı Bursa adına kınıyorum."