Bursa\'da I. Ulusal Sahne ve Görüntü Sanatları Sempozyumu Yapıldı

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünün Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile işbirliği yaparak düzenlediği "I. Ulusal Sahne ve Görüntü Sanatları Sempozyumu" sona erdi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Sezai Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Bir iletişim platformu olacak

Sempozyum'un açılış töreninde bir konuşma yapan BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Ali Sait Liman, sunulacak bildirilerin yapay zeka ile sahne, dekor ve kostüm tasarımından yeni oyunculuk tekniklerine ve tiyatro estetiğine varan geniş bir yelpaze içerdiğini belirterek bu etkinliğin farklı disiplinlerden sanatçı ve akademisyenler arasında bir iletişim platformu olacağı görüşünü paylaştı. Prof. Liman, Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklikleri kapsamında düzenlenen Sempozyum'un hazırlanmasında emeği geçen düzenleme kurulu üyelerine, BUÜ Rektörlüğüne, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Oyunculukta hoca-öğrenci etkileşimi vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, böyle önemli bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getirerek başladığı konuşmasında, oyunculuk eğitiminde hoca - öğrenci iletişiminin önemine değindi. Sempozyum'un düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Düşenkalkar, tiyatro eğitimi ve uygulama alanlarındaki iş birliklerinin geliştirilmesi yönündeki temennilerini ifade etti.

Rektör Yılmaz'dan özel teşekkür

Sözlerine sanat ve felsefe arasındaki ilişkiden bahsederek başlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kültürel ve sanatsal çalışmaların yanı sıra bilimsel faaliyetleriyle de Türkiye'nin araştırma üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesinin, bilim ve sanat alanında ortaya konan yeni çalışmaları yakından takip ettiğini ve desteklediğini söyledi.BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin son dönemde başarılı çalışmalarının dikkat çektiğinin ve önemli bir ivme yakaladığının altını çizerek, çok kültürlü ve disiplinler arası sanat ortamında gelecekteki iş birliklerinin temellerinin atılmasına katkı sağlaması açısından büyük önem verdikleri Sempozyuma katılan akademisyenlere, sanatçılara ve izleyicilere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Farklı alanlarda toplam 12 bildiri sunuldu

Açış konuşmalarından sonra başlayan ve toplamda 4 oturumun gerçekleştirildiği Sempozyumda 6 farklı üniversiteden gelen akademisyenler; teknoloji çağında gösteri sanatları, kültürler arası diyalog, çağdaş sanatsal ifadede evrensel dil, sahne ve görüntü sanatlarında disiplinler arası yaklaşımlar, dijital dünyada sanat ve sanat eğitimi, sanat ve yeni medya teknolojileri konu başlıklarında 12 bildiri sundu. Her sunumunun sonunda izleyicilerin soru ve görüşleriyle tartışmalar yapıldı, ileri sürülen yeni fikir ve uygulamaların sahne ve görüntü sanatları çalışmalarına katkıları ele alındı.

Değerlendirme ve kapanış oturumunda bu yıl birincisi düzenlenen ve bildiri tam metinlerinin e-kitap olarak yayımlanacağı Sempozyumun ilerleyen dönemlerde daha farklı ve geniş konu içerikleriyle geliştirilmesi ve geleneksel hale gelmesi yönünde temenniler dile getirilerek tüm katılımcılara ilgi ve destekleri için teşekkür edildi. - BURSA