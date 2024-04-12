Bursa\'da İsmail Haniye\'nin ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa'da, Gazze'ye yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları, torunları ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bursa'da Ulu Cami'nde cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, kılınan namazın ardından Filistin için dua ettiler.
Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Aziz Avar, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından soykırım ve bu vahşi soykırımın gölgesinde, bütün yoksunluklara rağmen, Gazze halkının direnişinde 6 ay geride kaldı. Altı gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail, neredeyse 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze tüm İslam ümmeti ve insanlık için de bir yüz akıdır. İsrail'in tüm yok etme girişimlerine karşılık Gazze Halkı ahlaki üstünlüğünü yitirmemiş ve insanlık için bir örnek olmuştur. Gazze halkı direnişiyle, şehadetleriyle, sabrıyla, tevekkülü ile İslam ümmetine ders vermeye, uyuyanları uyandırmaya, ölmüş kalpleri diriltmeye devam ediyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu acziyeti Filistinli imam Mahmut Hasanat verdiği hutbede "30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 biz sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuzun uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım" diyerek dile getirdi. Hamas'a terör örgütü diyen, Hamas lideri İsmail Heniye ve ailesi ile ilgili onlarca iftira atanların ve coğrafyamızın Suriye ve Doğu Türkistan gibi bölgelerinde zalimlerle iş birliği yapanların da, Filistin'in arkasına gizlenerek yaptıkları hiçbir açıklamayı samimi bulmadığımızı buradan açıkça ilan ediyoruz. Siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceğiz. Gazze'de ateşkes ilan edilip soykırımcı İsrail işgalci askerlerini çekmeden meydanlardan ayrılmayacak ve hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden imarı için var gücümüzle çalışacak ve Filistin topraklarının İsrail'den arındırılıp tam bağımsız oluşuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama bizler, biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Ne Gazze'de, ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adi olan Gazze'nin zaferin de adı olacağına inanıyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle, siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri direnç, fedakarlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı kardeşlerimizi kutluyor, Aksa Tufan'i savaşında ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'nin kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize rahmet, yaralılara ve hastalara acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da İsmail Haniye'nin ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?