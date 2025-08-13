Bursa\'da Kamyoled Sineması Açık Hava Keyfi Sunuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak günlerin etkili olduğu yaz aylarında 7'den 70'e tüm vatandaşlara 'Kamyoled Sineması' ile açık havada sinema keyfi yaşatıyor.

Bursa'nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' etkinlikleri kapsamında 'Kamyoled Sineması' projesiyle çocuklardan yetişkinlere kadar tüm vatandaşları açık havada beyaz perdeyle buluşturuyor.

Temmuz ayında 8 ilçe 16 mahalleye ziyaret

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Temmuz ayında Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhaneli, Keles ve Gemlik ilçelerine bağlı 16 mahallede binlerce Bursalı, sinema keyfini doyasıya yaşadı. 'Ters Yüz 2' ve 'Ördeklerin Göçü' gibi sevilen animasyon film gösterimlerinin yapıldığı programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar açık havada eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik öncesi katılanlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

Kamyoled, Ağustos ayında da yollarda

Ağustos ayı boyunca gösterimlerine devam edecek olan Kamyoled Sineması, Harmancık, Kestel, Mudanya, İznik, Büyükorhan, Yıldırım ve Orhangazi ilçelerinde de sinemaseverlerle buluşacak. - BURSA