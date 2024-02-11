Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: "Bursa'da kentsel dönüşüm yapılmadı"
BURSA - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'daki kentsel dönüşümün yapılmadığına değinerek, "Mikro bölgelendirme denilen fay hatlarının tespitini İstanbul ve diğer iller bitirdi, Bursa Büyükşehir Belediyesi başlamadı bile. Önce bunu yapar, sonra kentsel dönüşüm projelerini hazırlarsınız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte Zafer Mahallesi'nde bulunan Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Başkan adayı Mustafa Bozbey, "Bu bölge yıllar önce yapılaşmış ve 30-40-50 yıllık binalar var. Burada yaşayanlar bölgeden fay hattı geçiyor mu, geçmiyor mu bilgisi yok. Bir afet karşısında toplanma yeri var mı, onu da bilen yok. Sadece kendi haline terk edilmiş mahallelerimiz. Zamanında karınca kararınca biriktirdiğiniz, küçük küçük tasarruf edip yaptığınız evleriniz var. Ne kadar sağlıklı bilmiyorsunuz. İçinde yaşıyorsunuz ama muhtemel bir depremde 5 şiddetine mi, 6 şiddetine mi dayanıyor hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz gibi başınıza ne gelecek onu da bilmiyorsunuz" dedi.
Bursa büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok geç kaldığını ifade eden Bozbey, "Mikro bölgelendirme denilen fay hatlarının tespitini İstanbul ve diğer iller bitirdi, Bursa Büyükşehir Belediyesi başlamadı bile. Bunları yapacaksınız ki, ondan sonra kentsel dönüşüm projelerini hazırlayın. Hazırladığınız projeleri de mahalleli ile tartışarak yapacaksınız ve hayata geçireceksiniz. Cadde üzerinde 2 bina ile beraber bu alanı yıkıp yaptınız, adına da kentsel dönüşüm dediniz ki bu doğru değil. Tabelayı asıyorsunuz, kentsel dönüşüm alanı diye, arkadaki binalar ne olacak? Arkadaki binalarda yaşayan insanların günahı orada yaşamak mı" diyerek eleştirilerini sürdürdü.
Tümü ile bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizen Bozbey, "5-6 mahallenin beraber planlanması gerekiyor. Ayrıca alt ölçekte her mahallenin meydanı, sosyal alanları, okul, spor, kültürel, sağlık, kreş alanlarının belirlenmesi lazım. Bunlar belirlendikten sonra projelendirme yapılır. Az önce söylediğim gibi 50 metre alanda 4-5 bina yan yana yıkılıyor, bir tabela asarak kentsel dönüşüm projesi deniliyor. Böyle bir şey yok. Burada diyelim ki 100 kişi yaşıyor, 6-7 katlı yaptınız, 300-400 kişi sonrada geldi, taşındı. Bu insanların çocukları hangi okula gidecek? Zaten sınıflarda yoğunluk var. Bir öğretmen bir sınıfta ancak 20-25 kişi ile ilgilenebilir. Çocuklarımız doğru eğitim alamıyor. Bilimsel veriler bunu gösteriyor. Bizim eğitim alanlarını, yeşil alanları çoğaltmamız lazım. O yüzden kentsel dönüşüm Bursa'da yapılmadı. Kentsel dönüşüm yaptığınız yerde oradaki hak sahiplerini birinci sıraya koymazsanız o da olmaz. Adı üzerinde hakkın sahibini. Kamu da kazanacak. Kamu orada yeşil alan, sosyal tesis gibi yerlerini kazanacak ki onları yapacak. Bunu mahalleli ile bir araya gelerek yapacak" diye konuştu.
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