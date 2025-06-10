Bursa\'da Kural Tanımaz Sürücü Tehlike Yarattı

Bursa'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.

Kural tanımaz sürücü, Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Acemler- Kültürpark arasında kameralara yansıdı. Önce sol şeritte kayıtta olan aracın önüne atlayan kural tanımaz sürücü, daha sonra makaslar atarak trafiği tehlikeye soktu. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, kısa sürede gözden kayboldu.

O anlar ise bir aracın kamerasına yansıdı. - BURSA