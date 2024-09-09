Bursa'da Okul Başlangıcında Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Bursa'da Okul Başlangıcında Trafik Yoğunluğu

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Bursa'da okulların açılması dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Acemler Kavşağı'nda araçlar güçlükle ilerlerken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

09.09.2024 10:10
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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, velileri ve öğretmenler okulun ilk günü için yollara düştü. Bursa'da okulların açılması dolayısıyla 42 bin 941 öğretmen, 677 bin öğrenci ders başı yaparken, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı Acemler Kavşağı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Bursa'da 2031 okulda 42 bin 941 öğretmen 677 bin öğrenci ders başı yaptı. İlk gün özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara Yolu Acemler mevkii ve İzmir istikametinin yanısıra Mudanya yolu Bademli Kavşağı'nda araç yoğunluğu yaşandı.

Bazı velilerin çocuklarını ilk gün okula bırakması da yoğunluğu arttırırken, servislerin hizmete düzenli olarak göreve başlamasıyla yoğunluğun azalması bekleniyor.

Araçlar güçlükle ilerlerken, birçok noktada da trafik ekipleri tedbir aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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