Bursa'da Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi Açıldı

Bursa\'da Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sigara bağımlılığıyla mücadele amacıyla Gençlik ve Aile Destek Merkezi bünyesinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'ni hizmete açtı. Bu birim, sigarayı bırakmak isteyenlere sağlık hizmetleri sunarak rehberlik edecek.

10.02.2025 15:04  Güncelleme: 15:07
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını merkeze alan önemli bir adım daha atarak Gençlik ve Aile Destek Merkezi bünyesinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'ni hizmete açtı.

Dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan sigara bağımlılığıyla mücadele noktasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir adım atıldı. 'Sigarayı bırakmak istiyorum ama bir türlü bırakamıyorum' diyenler için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi kurularak hizmete açıldı. GADEM çatısı altında hizmet verecek olan danışmanlık birimine, sigarayı bırakmak isteyen herkes 0224 716 32 32 nolu telefondan başvuruda bulunabilecek. Birimde görevli hekimler tarafından sigarayı bırakmak isteyenlere destek olunarak danışmanlık hizmeti verilecek. Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'nin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve hekimler katıldı.

"Bağımlılıkla mücadelede sahada aktif rol alacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi'nin sigara içenlere sağlıklı bir yaşam yolunda rehberlik edeceğini söyledi. Halk sağlığına yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursalıların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına destek olacaklarını ifade etti. Tütün ve nikotin bağımlılığının toplumun sağlığını tehdit eden en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Ülkemizde sigara kullanımı hala çok yaygın ve özellikle gençler ile kadınlar arasında bu oran giderek artıyor. Sigara, sadece bireysel sağlık değil, sosyal ve ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açmaktadır. Bu merkezimiz sadece danışmanlık hizmeti vermekle kalmayacak. Pazar yerleri, meydanlar ve şehir merkezlerinde stantlar kurarak sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturulacak. Ayrıca karbonmonoksit ölçümleri yapılarak, tütünün vücuda verdiği zararları anlık olarak göstereceğiz. Sağlıklı bir Bursa için vatandaşlarımızın yanında olacak, bağımlılıkla mücadelede sahada aktif rol alacağız" dedi.

"Çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur"

Her yıl milyonlarca insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, her yıl dünyada 8 milyondan fazla insanın, Türkiye'de ise 100 binden fazla insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini anlattı. Erken ölümleri önleyebilmek için insanların tütünden uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Pala, "Bugün yüzde 28'in üstünde tütün kullanan var. Erkeklerde bu oran yüzde 40'ın üstünde. Akciğer hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, damar sistemi hastalıkları hatta kadınlarda meme kanseriyle ilişkisi kurulmuş tütünün, hala çocukları, gençleri, kadınları, erişkinleri hasta edecek kadar kullanımlı olması Türkiye'de çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunun azaltılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi de çok yerinde bir adım atarak bu merkezi hayata geçirdi." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler karbonmonoksit ölçümleri yaptırarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Sigara Bırakma Danışmanlığı Birimi Açıldı - Son Dakika

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