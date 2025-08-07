Bursa'da Vicdan Yürüyüşü: Gazze’ye Destek - Son Dakika
Bursa'da Vicdan Yürüyüşü: Gazze’ye Destek

07.08.2025 15:54
Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi, 9 Ağustos'ta Gazze'deki dram için yürüyüş düzenleyecek.

Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak 9 Ağustos Cumartesi günü 'Vicdan Yürüyüşü' düzenleyecek.

Bursa'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, hemşehri derneği ve gönüllü bireyin bir araya gelmesiyle oluşturulan Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi, Gazze'de yaşanan drama dikkat çekmek için geniş katılımlı bir yürüyüş organize etti. 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Ulu Cami önünden başlayacak olan yürüyüş, Şehreküstü Meydanı'nda sona erecek.

"Sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır"

Yürüyüşe ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi Sözcüsü Burhan Sayılgan, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlar, artık bir savaşın ötesinde sivil halkı hedef alan, sistematik olarak sürdürülen bir yok etme politikasına dönüşmüştür. Binlerce masum insanın yaşamına mal olan bu saldırılar karşısında dünyanın büyük kısmı sessizliğe gömülürken bizler susmuyoruz. Çünkü sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bizler, nerede bir çocuk ağlıyorsa orada insanlığın yara aldığını biliyoruz" dedi.

"Savaş değil, soykırım"

Gazze'de yaşanan insanlık dramının her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çeken Sayılgan, "Gazze'de son 10 ayda yüz binlerce ev yıkıldı, aileler yok edildi, şehirler harabeye döndü. Ancak son 3 aydır yaşananlar, fiziksel yıkımın da ötesinde bir insanlık dramına dönüşmüş durumda. Açlık ve kıtlık artık savaşın bir silahı haline getirildi. Bebek mamaları, ilaçlar, un ve su dahi Gazze'ye sokulmuyor. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre Gazze'nin kuzeyinde yaşayan çocukların yüzde 90'ı günde sadece bir öğün, o da yetersiz besinle yaşam savaşı veriyor. Bu yaşananlar bir halkı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlı bir soykırımın parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"Böylesi ağır bir tablo karşısında vicdan sahibi her insanın ayağa kalkması gerekir"

Farklı siyasi görüşten ve toplumsal kesimden birçok kişinin Gazze'ye umut olmak için bir araya geldiğini belirten Sayılgan, yürüyüşün evrensel vicdana yapılan bir çağrı olduğunu dile getirerek, "Böylesi ağır bir tablo karşısında vicdan sahibi her insanın ayağa kalkması gerekir. İşte biz de tam bu sorumlulukla farklı siyasi görüşlerden, farklı toplumsal kesimlerden oluşan Bursa Sivil Toplum İnisiyatifi olarak bir araya geldik. Hepimizin ortak paydası insanlık onurudur. Gazze'de bir çocuğun canı, bizim çocuklarımız kadar değerlidir; bir annenin feryadı, bizim yüreğimizi dağlamaktadır. Bu doğrultuda 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Bursa'da büyük bir vicdan yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Amacımız sadece tepkimizi ortaya koymak değil, Türkiye'de ve dünyada kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze'ye çevirmek, bu kıyımı durdurmak için toplumsal baskıyı güçlendirmektir. Her adımımız bir çocuğun hayatı, her sloganımız bir annenin duası olacak. Bu yürüyüş, sessizliğe karşı bir çığlık, duyarsızlığa karşı bir insanlık çağrısıdır. Tüm Bursalıları mazlumların vicdanı olarak düzenlediğimiz yürüyüşe davet ediyoruz. Gelin birlikte haykıralım: Gazze yalnız değildir, insanlık hala ayaktadır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Yerel, Gazze, bursa, Dünya, Cami, Son Dakika

