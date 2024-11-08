Bursa'da Yenişehir Havalimanı'na Direkt Otobüs Seferleri Başlıyor - Son Dakika
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Bursa'da Yenişehir Havalimanı'na Direkt Otobüs Seferleri Başlıyor

Bursa\'da Yenişehir Havalimanı\'na Direkt Otobüs Seferleri Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Havalimanı'na otobüs seferlerini 10 Kasım'dan itibaren Kent Meydanı'nın yanı sıra Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden de başlatıyor. Yeni hat ile ulaşım daha kolay hale geliyor.

08.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, uçuşların yeniden başladığı Yenişehir Havalimanı'na otobüs seferlerini, Kent Meydanı'nın ardından 10 Kasım Pazar gününden itibaren Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden de başlatıyor.

Bursa'da toplu taşımayı özendirmek amacıyla gece seferlerinden 'gittiğin kadar öde' uygulamasına ve yapay zeka çalışmalarına kadar çok sayıda yeniliği kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmek için yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. Her gün toplu taşıma araçlarında yüz binlerce vatandaşı taşıyan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, uçuşların yeniden başladığı Yenişehir Havalimanı'na 10 Kasım Pazar gününden itibaren yeni bir hat daha ekleyerek ulaşımı kolaylaştırıyor.

Uçak saatlerine göre ayarlanan 80 no'lu hat ile Kent Meydanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na ulaşımı sağlayan BURULAŞ, 80T no'lu hattı da devreye alarak Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden de Yenişehir Havalimanı'na direk ulaşım imkanı sunacak. Otobüslerin hareket saatleri her gün uçak kalkış saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Çarşamba günleri, Yenişehir Havalimanı'nda uçak seferi bulunmadığı için otobüsler hizmet vermeyecek. Vatandaşlar otobüslerin sefer saatlerini ise 0850 850 99 16 no'lu BURULAŞ Çağrı Merkezi'ni arayarak veya BURULAŞ web adresini ziyaret ederek öğrenebilecek.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden seferleri başlayacak olan 80T'nin güzergahı, Yeni Yalova Yolu, Kent Meydanı, Ankara Yolu, Yenişehir Havalimanı olarak belirlendi. 80T hattındaki otobüsler, yalnızca Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, BUTTİM, Kent Meydanı, Arabayatağı İstasyonu, Gürsu İstasyonu ve Kestel İstasyonu duraklarından yolcu alacak. Yolcular, BursaKart ile binişlerde tam 61, 65 TL, indirimli 55,55 TL, öğrenci 15,45 TL ve mezuna kalan öğrenci 43,20 TL ödeyerek ulaşımdan yararlanabilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yenişehir Havalimanı'na Direkt Otobüs Seferleri Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yenişehir Havalimanı'na Direkt Otobüs Seferleri Başlıyor - Son Dakika
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