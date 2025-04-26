Bursa'dan küresel adım: "Yeşil Bursa" sertifikasyon sistemi hayata geçiyor - Son Dakika
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Bursa'dan küresel adım: "Yeşil Bursa" sertifikasyon sistemi hayata geçiyor

Bursa\'dan küresel adım: "Yeşil Bursa" sertifikasyon sistemi hayata geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük sürdürülebilir destinasyon ağlarından biri olan Green Destinations ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

26.04.2025 11:14  Güncelleme: 11:16
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük sürdürülebilir destinasyon ağlarından biri olan Green Destinations ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. İmzalanan bu protokol ile Bursa'ya özel sürdürülebilir turizm sertifikasyon sistemi "Yeşil Bursa" markası altında uygulamaya geçiyor.

Bursa'nın binlerce yıllık tarihini, eşsiz doğasını ve kültürünü korumak, gelecek taşımak ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa'yı destinasyon olarak daha sürdürülebilir hale getirmek için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) de destinasyonlar konusunda akredite ettiği 'Green Destinations' ile iş birliği protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndaki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Green Destinations Afrika, Ortadoğu ve Güney Avrupa Bölge Direktörü Iyad Kayali ile Türkiye Direktörü Tansu Karabulut ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız katıldı.

"Bursa'yı hep birlikte dünya kenti yapmış olacağız"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında ortak değerleri paylaşan iki kurumun iyi niyet beyanını imzaladığını ifade etti. Bursa'nın tarihi, kültürel değerleri, sanayisi, tarımı, dağı, ovası, denizi olan önemli bir kent olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, kentin Türkiye'de olduğu gibi dünyada da 'Yeşil Bursa (Green Bursa) olarak anılmasını arzuladıklarını belirtti. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın Bitinya'ya kadar uzanan yaklaşık 8500 yıllık tarihi birikime sahip olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Bursa'nın binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve doğasını sadece korumakla yetinmeyen; bu değerleri gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktaran bir yaklaşım inşa ediyoruz. Bugün attığımız bu imza, tüm bu çalışmaların uluslararası ölçekte tanınmasını sağlayacak ve Bursa'nın sürdürülebilir turizmde öncü şehirlerden biri olmasını güvence altına alacak. Bursa'nın sürdürülebilir turizm konusunda yapacağı çalışmalar, hem ülkemize hem de birçok kente örnek olacaktır. Sürece kadın kooperatifleriyle başlayacağız. Ardından kentin tümüne yaymayı hedefliyoruz. Bursa'da yaşayan 3.3 milyon insan, kentini tanımalı, değerlerini bilmeli, bu değerlerini her yerde ve her zaman paylaşabilmeli. Taksicisinden esnafına, turizmcisinden sanayicisine kadar yapacağımız çalışmalarla birlikte Bursa'nın turizm potansiyelini öne çıkaracağız. Bursa'yı hep birlikte dünya kenti yapmış olacağız. Bu protokolle birlikte 'Yeşil Bursa', dünyanın birçok yerinde tanınacaktır. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Lansman etkinliğinde ayrıca Bursa'nın sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtacak üç logo tasarımı tanıtıldı. Hangisinin "Yeşil Bursa"nın simgesi olacağına ise halk karar verecek. Online oylama ile seçilecek logo, sürdürülebilirlik sertifikası alan tüm işletmelerin uluslararası alanda görünürlüğünü artıracak. Tüm halkı oylama sürecine katılmaya davet eden Başkan Bozbey, "Logomuzu birlikte seçeceğiz. Çünkü bu şehir; çarşıdaki esnafla, kırsaldaki üreticiyle, gençlerle, kadınlarla hepimizin. Bu simge, herkesin sesiyle anlam kazanacak" diye konuştu.

Green Destinations Afrika, Ortadoğu ve Güney Avrupa Bölge Direktörü Iyad Kayali, Bursa ile başlatılan sürecin Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizerek, "Bursa, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada yerel düzeyde sürdürülebilirlik sistemini global bir yapıyla birleştiren ilk şehirlerden biri olacak. Good Travel Seal sertifikamız, Booking.com, Google ve gibi küresel platformlarda tanınıyor. Kadın kooperatifleriyle başlayacak pilot uygulamayla birlikte bu etki tüm şehre yayılacak" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ile Iyad Kayali arasında iyi niyet beyanı imzalandı.

Herkes için, herkesle birlikte bir model

Yeşil Bursa Sertifikası, yalnızca otel veya acenteleri değil; çarşı esnafını, zeytin üreticisini, tekstil atölyesini, rehberleri, taksicileri, kooperatifleri ve müzeleri de içine alan bütüncül bir modeli esas alıyor. İlk etapta 20 kadın kooperatifi ile pilot uygulama başlayacak. Kapsayıcı yapısıyla sistem, turizm değer zincirinin tamamını dönüştürmeyi hedefliyor.

Küresel görünürlük: ITB Berlin ve ötesi

Yeşil Bursa Sertifikası, Green Destinations'ın sağladığı altyapı sayesinde GSTC (Global Sustainable Tourism Council) ile uyumlu olarak çalışacak. Bu sistemle belgelendirilen işletmelerin dünya çapında tanınırlığı artacak. Ayrıca Bursa, ITB Berlin Turizm Fuarı gibi platformlarda Green Destinations'in resmi tanıtım ağına dahil olacak.

Yeni nesil turizm için güçlü bir adım

Yeşil Bursa markası; kültürel mirasın korunması, kadın emeğinin desteklenmesi, yerel kalkınmanın teşviki ve çevresel etki yönetimi gibi temaları bir araya getiriyor. Green Destinations ortaklığıyla birlikte Bursa, sadece ziyaret edilen değil, sürdürülebilirlik konusunda ilham veren şehirlerden biri olma yolunda önemli bir adım atıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'dan küresel adım: 'Yeşil Bursa' sertifikasyon sistemi hayata geçiyor - Son Dakika

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