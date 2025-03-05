Bursa, ITB Berlin Fuarı'nda Dünyaya Tanıtıldı - Son Dakika
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Bursa, ITB Berlin Fuarı'nda Dünyaya Tanıtıldı

Bursa, ITB Berlin Fuarı\'nda Dünyaya Tanıtıldı

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, ITB Berlin fuarında Bursa'yı tanıtarak global turizm operatörleri ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Bursa'nın eşsiz değerleri profesyonellere aktarıldı.

05.03.2025 19:03  Güncelleme: 19:07
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Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, dünyanın en büyük üç turizm organizasyonu arasında gösterilen ITB Berlin fuarında Bursa'yı tanıttı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, dünyanın en büyük üç turizm organizasyonu arasında gösterilen ITB Berlin fuarında yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) ait Türkiye standında Bursa'yı tanıtan Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, fuara katılım gösteren global tur operatörleri ile bir araya gelerek B2B görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuara, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BTSO 42. Meslek Komitesi Başkanı Erol Bodur, Bursalı turizm profesyonelleri Ali Taşpınar ve Bünyamin Koçak, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Mikdat Süzgen katıldı. Dünyanın en prestijli turizm ve seyahat fuarlarından biri olan ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nda Bursa'nın eşsiz değerlerini dünyanın dört bir köşesinden fuara katılan profesyonellere aktarıldı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı (EHTTA) Başkanı İtalya'nın Montegrotto Terme Belediye Başkanı Riccardo Mortandello ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, Yenişehir Havalimanı'ndan başlayacak olan Düsseldorf ve Stutgart uçuşlarına yönelik Bursa adına PR çalışmaları yapılarak Bursa ve Almanya arasındaki turizm bağını güçlendirecek çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Yılmaz ayrıca, yapılacak olan organizasyon çerçevesinde Alman turizm profesyonellerine yönelik Bursalı turizmcilerin de iştirakleriyle B2B toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa, ITB Berlin Fuarı'nda Dünyaya Tanıtıldı - Son Dakika

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