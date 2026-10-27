Bursa İtfaiyesi, Demirtaş Barajı'nda insansız cankurtaranla tatbikat yaptı - Son Dakika
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Bursa İtfaiyesi, Demirtaş Barajı'nda insansız cankurtaranla tatbikat yaptı

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Bursa İtfaiyesi, Demirtaş Barajı\'nda insansız cankurtaranla tatbikat yaptı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirtaş Barajı'nda insansız cankurtaran aracıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta su üstündeki kazazedelere hızlı ve güvenli müdahale imkanı tanıyan aracın testleri yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirtaş Barajı'nda insansız cankurtaran aracı ile arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Saha çalışmaları kapsamında su üstündeki kazazedelere hızlı ve güvenli müdahale olanağı tanıyan insansız kurtarma aracının test ve uygulamalı denemeleri yapıldı. Bursa İtfaiyesi, teknolojiyi yakından takip eden ve arama kurtarma kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen yaklaşımı doğrultusunda yenilikçi ekipmanları sahada sınamaya devam etti.

"Amacımız müdahale gücümüzü artırmak"

Arama kurtarma kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Bursa İtfaiyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların hedeflerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Gelişen teknolojilerden yararlanarak müdahale gücümüzü artırmak, can güvenliğini ön planda tutmak ve Bursa İtfaiyesini her geçen gün daha donanımlı, daha güçlü ve yeniliklere açık bir yapıya kavuşturmaktır. Her hayat değerlidir, her yenilik hayat kurtarmaya katkıdır."

Kaynak: İHA
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