Bursa, Katar'da Turizm Potansiyelini Tanıttı - Son Dakika
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Bursa, Katar'da Turizm Potansiyelini Tanıttı

Bursa, Katar\'da Turizm Potansiyelini Tanıttı

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Qatar Travel Market (QTM) Turizm Fuarı'na katılarak Bursa'nın turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıttı. Fuar süresince yapılan görüşmelerde, Bursa'nın turizm acenteleri ve sosyal medya fenomenleriyle ilişkileri güçlendirildi.

05.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:18
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Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen QATAR Travel Market(QTM) Turizm fuarında Bursa'nın Turizm potansiyelini tanıttı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Qatar Travel Market (QTM) Turizm Fuarı'na katılım gösterdi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği 25-27 Kasım tarihlerinde Katar'ın Doha kentinde gerçekleşen Qatar Travel Market turizm fuarına katılım gösterdi. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına fuara Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Birlik Müdürü ve Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Buran, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Kahraman ve turizm profesyonelleri katıldı. 3 gün süren organizasyonda Bursa'nın turizm potansiyeli, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden fuara iştirak eden global turizm profesyonellerine tanıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde oluşturulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki Türkiye standını Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi M. Mustafa Göksu, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak çok sayıda belediye başkanı ve 200'ün üzerinde yabancı ülkeden turizm profesyonelleri ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi M. Mustafa Göksu'nun Büyükelçilik konutunda gerçekleştirdiği kabulde fuara Türkiye'den katılım gösteren belediye başkanları ve turizm profesyonelleri bir araya geldi. Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleri nezdinde yapılan ekonomik ve turizme yönelik istişareler gerçekleştirildi. Görüşmede, Yenişehir Havalimanı'nda başlayan mevcut iç hat uçuşları ile yakın süreçte başlayacak dış hat uçuşlarına yönelik bilgilendirme yapılırken başta Türk Hava Yolları olmak üzere Qatar Airways tarafından Bursa Yenişehir Havalimanı odaklı yapılabilecek uçuşlar üzerine istişare edildi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği olarak Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Qatar Travel Market fuarına Bursalı turizm acentaları ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetimiz ile Keles ve Gemlik Belediye Başkanlarımızın riyasetinde katılarak şehrimizin değerlerini tanıttık. Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçimiz Mustafa Göksu ve Türk Hava Yolları Yöneticilerinin katkılarıyla, Katarlı sosyal medya fenomenleri ve turizm acenteleri ile bir araya geldik. Gerek fenomenlerin Bursa tanıtımı gerekse Katar'da hizmet veren turizm acentelerinin Bursa tur programlarıyla ilgili talepleri aldık. Çok yakında Katarlı sosyal medya fenomenlerini ve turizm acentelerini Türk Hava Yolları katkılarıyla Bursa'mızda misafir edeceğiz. Bursa'nın imajını Orta Doğu'da etkili kılmak ve güçlü olduğumuz Körfez pazarındaki ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa, Katar'da Turizm Potansiyelini Tanıttı - Son Dakika

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