Bursa'nın Fetih Günü Coşkuyla Kutlandı
Bursa'nın Fetih Günü Coşkuyla Kutlandı

05.04.2026 23:30
Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Günü etkinlikleri, 700. yıl dönümünde büyük bir katılımla yapıldı.

OSMANGAZİ Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri, fethin 700'üncü yılında büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "700 yıl önce burada bu temeller atılırken belki onlar da bu kadar büyük bir imparatorluk oluşacağını düşünmemişlerdi. Ama ecdatlarımız, atalarımız bize bu şanlı mirası bıraktılar. Bir kez daha mekanları cennet, ruhları şad olsun; kendilerini saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın köklü geçmişine duyduğu vefayı bu yıl da güçlü bir organizasyonla ortaya koydu. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında Tophane Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreni mehteran ve kılıç kalkan gösterileriyle renkli görüntülere sahne olurken, programa katılan vatandaşlar tarihi atmosferi yoğun bir şekilde hissetti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Bosna Hersek Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Cengic, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasnic, KKTC Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Moğolistan Arkhangai İli Vatandaş Temsilcileri Meclisi Üyesi, Tsetserleg Belediye Başkanı ve Erdenebulgan İlçe Valisi Tumurbaatar Ganzorig, ve vatandaşlar katıldı.

'ATALARIMIZ BU ŞANLI MİRASI BİZE BIRAKTI'

Açılış töreni öncesinde protokol üyeleriyle birlikte Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua eden Erkan Aydın, ardından Tophane'deki tarihi saat kulesi önünde kurulan tören alanına geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Aralık ayında 700'üncü yılımızı anmak için bütün bir yıl boyunca sürecek olan etkinliklerimizin lansmanını yaptık. Bugüne kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de hem buradaki açılışımızla hem de yürüyüşümüzle programımıza devam edeceğiz. 700 yıl önce Osman Gazi, uzun bir kuşatmadan sonra kendisi göremese de oğlu Orhan Gazi bu toprakları fethediyor. Bursa Kalesi fethedildikten sonra hiçbir kan akıtmadan adaletle, barışla, isteyenin burada yaşamaya devam edebileceği, istemeyenin göç edebileceği imkanlar sunularak Osmanlı İmparatorluğu'nun temeli burada atılıyor. Bu temel; adaletin, barışın, hoşgörünün, fethedilen topraklardaki insanların kültürünü, dilini ve dinini yaşayabildiği bir anlayış üzerine kuruluyor ve yedi cihana hükmeden bir imparatorluk doğuyor. 700 yıl önce burada bu temeller atılırken belki onlar da bu kadar büyük bir imparatorluk oluşacağını düşünmemişlerdi. Ama ecdatlarımız, atalarımız bize bu şanlı mirası bıraktılar. Bir kez daha mekanları cennet, ruhları şad olsun; kendilerini saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

'UMARIM BU PROGRAM NİCE 700 YILLAR SÜRER'

700'üncü yıl etkinlikleri ile bu topraklarda aslında binlerce yıldır var olduklarını bir kez daha vurguladıklarını söyleyen Başkan Erkan Aydın, "Bugün ecdadın mirasına dayanarak barışın, birlik ve beraberliğin, huzurun öneminin altını özellikle çizmek istiyoruz. Osmanlı da bu değerlerle büyüdü, genişledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yine aynı şekilde bu ruhla yoluna devam etti. Bundan 100 yıl önce Bursa işgal altına girdiğinde, Yunan komutanın gelip Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyerek 'Kalk Osman, kalk da imparatorluğunu kurtar' dediğinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk o gün meclis kürsüsüne puşide-i siyah yani siyah örtü örttürmüş ve bu siyah örtü iki yıl, iki ay, iki gün boyunca kürsüden kaldırılmamıştır. Ta ki 11 Eylül 1922'de Bursa kurtulduğunda o siyah örtü kaldırılmıştır. Yani hem Osmanlı, hem Cumhuriyet, hem de daha önceki dönemler itibarıyla Bursa medeniyetler açısından ve tabii ki Türkler açısından son derece önemli, kadim bir kenttir. Biz de Bursa'nın bu kadimliğine yakışır bir şekilde hem 700'üncü yılı kutlamak hem de ecdadı saygıyla anmak için bu törenleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve artık gelenek haline gelen bu programın, umarım daha nice 21 yıllar, daha nice 700 yıllar sürmesini diliyorum. Buraları yurt edindik, bir yere de gitmeye niyetimiz yok. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Programının ardından, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikler Fetih Yürüyüşü ile devam etti. Tophane'den başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kortej, yöresel derneklerin halk oyunları ekipleri, amatör spor kulüplerinin sporcuları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önünde sona eren kortejin ardından burada halk oyunları ekipleri tarafından gösteri sergilendi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

