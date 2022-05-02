Bursa protokolü bayramlaştı - Son Dakika
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Bursa protokolü bayramlaştı

02.05.2022 11:11
Bursa protokolü bayramlaştı

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, MHP Genel Sekteteri İsmet Büyükataman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursalı vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Allah sağlıklı, selametle nice bayramlara ulaşmaya nasip etsin. Bayramlar bizlerin dini günleri bu günlerde insanların birbirileriyle bayramlaşması, kucaklaşması, fakirin, yetimin başının okşanması çok önemli. Bayramlar küskünlerin barışmasına da bir vesiledir. Uzun bir salgın döneminden sonra ilk defa, bayramlaşmayı da yapabiliyoruz. Allah'a şükürler olsun" dedi. - BURSA

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Hakan Çavuşoğlu, İnceleme, Bursa, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa protokolü bayramlaştı - Son Dakika


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