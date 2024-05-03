Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik aylardır düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla çadır kurarak nöbet tuttu ve protesto yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu tedbir almaya çağırdı.

03.05.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik aylardır düzenlediği saldırıları protesto etti. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde kurdukları çadırlarda Filistin için nöbet tutan öğrenciler, protesto yürüyüşü de düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilk gününden itibaren tepkisini düzenlediği çeşitli programlarla dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) artan saldırılara da sessiz kalmadı. Bu kapsamda BTÜ öğrenci toplulukları "Gazze İçin Kampüsler Ayağa Yaşasın Küresel İntifada" diyerek bir haftalık çadır nöbetine başladı. Çadır nöbetindeki öğrencileri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da yalnız bırakmadı. Öğrenciler, nöbet kapsamında protesto yürüyüşü de gerçekleştirdi. Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Selim Uzun, akademik ve idari personel ile öğrenciler de yer aldı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler adına konuşan Halil İbrahim İnce, "İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı bu orantısız saldırılara ve savaş suçuna, dünya üniversitelerinden de tepkiler yükselmektedir. Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi gibi dünya üniversiteleri, bu katliama sessiz kalmamaktadır. Üniversitelerin bu haklı mücadelesi ise ne yazık ki engellenmeye çalışılmaktadır. Bu kısıtlamaları ve İsrail'in uyguladığı vahşeti ülkemizdeki diğer üniversiteler gibi bizler de kınıyor, 'Gazze İçin Kampüsler Ayağa Yaşasın Küresel İntifada' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in orantısız ve ağır saldırılarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye karşı 70 bin tondan fazla patlayıcı kullandığını ifade eden Halil İbrahim İnce, "Bu saldırılarda 14 bin 560'ı çocuk, 9 bin 582'si kadın olmak üzere toplam 33 bin 686 kişi hayatını kaybetti. 50 bine yakın kişi yaralandı ve yüz binlerce insan da yerinden edildi. İnsani yardımların bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle başta bebekler ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli temel gıdaya, temiz suya ve tıbbi malzemelere erişememektedir. İsrail, sivillere yapılan yardımları engelleyerek bunu bir savaş yöntemi gibi kullanması; hastanelere, hasta ve yaralıların toplu bulunduğu yerlerde kasten saldırı düzenlenmesi bir savaş suçudur" diye konuştu.

Uluslararası toplumu tedbir almaya davet ettiklerini ifade eden İnce, " Birleşmiş Milletler'in derhal ateşkes kararı alması ve bunun kararlı bir şekilde İsrail'e uygulatılması gerekmektedir. Yardıma muhtaç çocuk, kadın ve yaşlıların ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaçların ulaştırılması amacıyla Gazze'de İsrail'in uyguladığı abluka kaldırılmalıdır. Savaş, soykırım ve insanlık suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli yetkililere ilişkin adil ve bağımsız yargılama sürecini işletilmelidir. Filistin halkının İsrail tarafından benzer katliamlara uğramasının engellenmesi hedefiyle başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmalıdır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Filistin, İsrail, Bursa, Dış Politika, Eğitim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 18:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement