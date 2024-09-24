Bursa ve Mestanlı'dan Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Bursa ve Mestanlı'dan Geleneksel Sünnet Şöleni

Bursa ve Mestanlı\'dan Geleneksel Sünnet Şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mestanlı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sünnet şöleninde, yüzlerce çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Törene katılanlar, dostluk bağlarını güçlendirme vurgusu yaptı.

24.09.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir olan Bulgaristan'ın Mestanlı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde, çok sayıda çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kardeş şehir Bulgaristan'ın Mestanlı Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde yüzlerce çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Koşukavak (Krumovgrad) Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, Kızılağaç (Kirkovo) Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Eğridere (Ardino) Belediye Başkanı İzzet Şaban ve HÖH milletvekili Pavlin Kristev, HÖH Kırcali Başkanı Resmi Murad, Mestanlı Meclis Başkanı Ersin Ömer, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız katıldı.

Başkan Bozbey, sünnet şöleninin çocuklar için hayırlı olmasını dileyerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür sürmelerini temenni etti.

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de Bursa ve Mestanlı arasında kurulan kardeşlik köprüsünün, her gün güçlenerek büyümeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra beraberindekilerle birlikte inşaatı devam eden Naim Süleymanoğlu Müzesi ve Naim Süleymanoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım'ı da makamında ziyaret eden Başkan Bozbey, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Başkan Bozbey, "Özellikle Bursa'da yaşayan Bulgaristan göçmenleriyle olan ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi, kültürel ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür ziyaretlerin, iki şehir arasındaki bağları kuvvetlendireceğine inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa ve Mestanlı'dan Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

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