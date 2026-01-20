Bursa\'ya yeni uydu kentler geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çok geniş kesimlerin görüşlerini alarak 20 aydır üzerinde çalıştıkları kentin 2050 vizyonunu ortaya koyacak Kent Anayasa'sını Haziran ayında açıklayacaklarını belirterek, "Bu çerçevede Gürsu, Gemlik ve Karacabey ilçelerinde uydu kentler hayata geçireceğiz. İki adet küçük sanayi sitesini de şehrin kuzeyinde ve doğusunda inşa edeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 4 kattan 12 kata kadar yükseklikte düşündükleri uydu kentlerin, depremden etkilenmeyecek alanlarda planlandığını vurgulayan Bozbey, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını belirterek, "Sıvılaşma riski yüksek, deprem etkisinin fazla olduğu bölgelerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

4 milyon nüfusa göre planlama yaptık

Bursa'nın aslında 1960'larda başlayan kaçak yapılaşma serüveninin hem ovayı kirlettiğini hem de sıvılaşmanın çok yoğun olduğu, deprem etkisinin çok fazla olduğu alanlarda yapılaşmaların yoğunluğuna sebep olduğunu belirten Başkan Bozbey, şöyle konuştu;

"Bursa kirlene kirlene bugünlere geldi. Şimdi biz 2050 vizyonunu, bir 'Kent Anayasası' adını verdiğimiz bir plan yapıyoruz. 1/100.000 ölçekli planda hem kentsel dönüşümle ilgili alanları ve Bursa'nın geleceğiyle ilgili alanları belirlemeye çalışıyoruz. Bunlar yoğun bir çalışma sonucunda arkadaşlarımız toplumun her kesimiyle, yani işçisinden öğrencisine, kadınından erkeğine, emeklisinden iş adamına kadar, belediye başkanlarına kadar tüm toplumun kesimleriyle bir araya gelip, bir plan oluşturma aşamasının son noktasına eriştiler. Tabii ki 40 civarında danışman hocamız var. Aynı zamanda akademik kurulumuz var. Bu akademik kurulda tüm akademik odalar zaten orada temsil ediliyor. Böyle bir akademik kurulun da yönlendirmesiyle birlikte artık fiili olarak şu anda 1/100.000 çalışmasının son aşamasına, geliyoruz. Tabi bu aşamaya geliş çok kolay olmadı. Bir taraftan kentsel dönüşümü, bir taraftan kaçak yapıların iyileştirilmesi ya da o bölgelerin nasıl yaşanabilir kent haline gelmesi, diğer taraftan yeniden yeşil Bursa hedefimiz var. Bunu nasıl ortaya koyabiliriz düşüncesinin yansıması. Diğer taraftan iklim krizi yaşıyoruz. İklim kriziyle beraber bunları da içine alan, hem yapılacak olan bu dönüşümde, kentsel dönüşümde olsun, diğer planlama çalışmalarında olsun, yeşil dokunun öne çıkarılmasıyla birlikte aynı zamanda, burada işte gri su uygulamasıdır vesaire, bunların da tartışıldığı bir süreci yaşamış olduk. Sürecin sonuna gelmiş olduk. Şimdi Bursa'da elbette ki bu kentin nüfusunun 2050'de yaklaşık 4 milyon civarında olması bekleniyor. Yani herhangi bir göç dalgasıyla yine karşılaşmazsak. Bunu da içine alan, konutların da iyileşmesini, bunların da tekrar yaşanabilir alanlara dönüşmesini, bu alanların, kaçak yapılaşma alanlarının, kentsel ihtiyaçların da oralarda var olmasını sağlayacak düzenlemelerle birlikte Bursa hakikaten Türkiye'ye örnek bir kent anayasasını, 1/100.000'lik kent anayasasını yaşama geçirecek. Ben, inanıyorum hem meclislerimize hem de siyasilere, ki siyasiler de bu işin içinde. Herkese yürekten teşekkür ederim. Katkı koyan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

"Haziran ayında açıklayacağız"

Haziran ayında bu süreci tamamlamış olacaklarını belirten Başkan Bozbey, "Bursa bundan böyle nereye, ne yapacağını bilerek yoluna devam edecek. Tabii burada yeni yerleşim alanları da mutlaka olacak. Örneğin, Gürsu'da yine hem depremden etkilenmeyecek alan seçimi yapılıyor. Bir uydu kent. Yine Gemlik'te bir uydu kent, şehrin batısına Karacabey tarafında bir uydu kent planlaması var. Bunun yanında bizler, küçük sanayiyle ilgili, orta ölçekli sanayiyle ilgili de planlamamızı bu süreçte düşünmek zorundayız. Onu da planlarken bizim kentimiz 6,5-7 kilometre eninde, 40-45 kilometre uzunluğunda büyüyen bir kent. Onun için de trafiği düşünerek, geçmişte yapılan hataları yapmayarak, bir tarafa hastaneleri, bir tarafa özel okulları yığmadan, tam tersine eğer merkezde ne kadar ihtiyaç varsa merkeze yakın yapmak ya da doğuya yapmak. Doğuyu orada tasarlamak, batıyı batıda tasarlamak. Yani küçük sanayide de böyle bir düşüncemiz var. Doğunun ihtiyacı var. doğu bölgesinde bir alan belirlenecek ki belli, aşağı yukarı belirlenmiş durumda. Diyelim ki kentin merkezinde olanlar kuzey tarafına gitsin. Yine doğuda olanlar bu defa trafik batıdan doğuya, doğudan batıya değil de kendi alanında hareket halinde olacak. Şu anda sabah görüyoruz. Okullar Bölgesi nerede? Nilüfer'de. Doğudan batıya bir hareket var. Sanayi de Nilüfer'de ağırlıktı. Yine doğrusu akşam nereye? Akşam tam tersine. Onun için bunları düşünerek Bursa'da yeni bölgelerin de bu plan kapsamında düşünülmesi gündemde. Zaten bunlar düşünülüyor. Ama burada önemsediğimiz bir şey, kentsel dönüşüm. Hem kentsel dönüşümle yeni yolların açılması sağlanacak, yeni bulvarların açılması sağlanacak, aynı zamanda bizim Yeniden Yeşil Bursa, hedefimize de yaklaşmış olacağız" dedi.

"15 katlı binalar düşüncemiz yok"

Kent Anayasası'nda dönüşümü planlarken çok yüksek katı düşünmediklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Yani blok nizam yapalım ya da işte 15 katlı binalar yapalım gibi düşüncemiz yok. Tam tersine blok nizama yönelik, sadece kule gibi yapılardan ziyade bahçesi olan, yani evinden çıktığında direkt bahçeyle karşılaşan ve bahçelerin de sınırları olmadan, insanların özgürce bir yerden bir yere yürüyerek gidebilecekleri, o bahçelerden geçerek yürüyebilecekleri bir planlama anlayışımız var kentsel dönüşümde. Ama bunun yanında mahalle merkezlerini de korumayı hedefliyoruz. Bu bizim kültürümüzde var. Camisi, kahvehanesi, bakkalı ve sağlık ocağı var. Onun yanında muhtarlık binası var gibi. Bunları da düşünerek, sosyal alanları, spor alanlarını düşünerek böyle bir planlama hedefindeyiz ve bunu arkadaşlarımız, özellikle şu anda kentsel dönüşümle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda çok net olarak ortaya koydular" diye konuştu. - BURSA