BUÜ ve Bekamak Makine\'den İş Birliği Protokolü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bekamak Makine arasında bilimsel araştırma, eğitim öğretim ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlamak amacıyla özel bir protokol imzalandı.

Rektörlük B Salonunda imzalanan protokole; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Bekamak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Çetiner, Üniversite Genel Sekreter Yardımcıları Necip Al ve Tarık Kelleci ile akademik personel ve şirket temsilcileri katıldı.

Sanayi - Üniversite işbirliğine vurgu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, imza töreninde yaptığı konuşmada üniversitenin sanayi ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Zekeriyya Arı; "Bir araştırma üniversitesiyiz. Proje ve bilimsel çıktılarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Yarım asırlık bilgi birikimi olan bir yükseköğretim kurumu olarak sanayi sorunlarına kulak vermeli ve elimizden geldiği ölçüde çözüm üretmeliyiz. Bu anlayış çerçevesinde gerek mühendislik, gerekse temel bilimler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite-Sanayi iş birlikleri bu anlamda önem kazanıyor. Firma temsilcilerine üniversitemize ve ülkemize katkınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekamak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Çetiner ise üniversitelerle iş birliklerinin önemli olduğunu ve iki tarafa da katkı sağladığını ifade etti. Hasan Çetiner; "İnsan gücünün, emeğinin ve teknik bilginin çok kritik olduğu zor bir sektörümüz var. Dolayısıyla dünyadaki bütün firmalarla rekabet haline girdiğimiz için sürekli kendimizi de geliştirmek zorunda hissettik. Bu son işte artık AR-GE merkeziyle daha da patentli, Türkiye'de olmayan, hatta dünyada olmayanı yapmaya yöneldik. Türkiye'deki Testere makinesi ihracatının yüzde 55'i bize ait. Hatta 4 yıldır talaşlı imalat ihracatında ilk 5'teyiz Türkiye'de. Bu üniversite iş birliğiyle beraber hem kendi verimimizi arttırmayı hem de projelerle üniversitemize katkı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İşbirliği kapsamında teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor. - BURSA