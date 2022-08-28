Büyük Zafer'in 100. Yılı Eskişehir'de Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. Yılı Eskişehir'de Coşkuyla Kutlanacak

28.08.2022 14:58
Büyük Zafer'in 100. Yılı Eskişehir'de Coşkuyla Kutlanacak

Büyük Zafer’in 100’üncü yılı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) düzenleyeceği zafer yürüyüşü, konser, flyboard gösterisi, fener alayı ve havai fişek gösterileri ile kutlanacak.

Büyük Zafer'in 100'üncü yılı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) düzenleyeceği zafer yürüyüşü, konser, flyboard gösterisi, fener alayı ve havai fişek gösterileri ile kutlanacak.

EBB, Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Büyük Zafer'in 100'üncü yılında kutlamalar, 30 Ağustos günü sabah 09: 00'da Vilayet Meydanı'nda düzenlenecek çelenk töreni ile başlayacak. Saat 10: 30'da Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni ile devam edecek etkinlikler kapsamında, saat 18: 30'da Zafer Yürüyüşü düzenlenecek. Ulus Anıtı önünden başlayacak olan yürüyüş, İsmet İnönü 2 Caddesi ile devam edecek ve Adalar Migros önünde tamamlanacak.

Saat 20: 00'de ise Adalar Porsuk Çayı üzerinde kurulacak olan yüzer duba üzerinde müzik dinletisi sunulacak. İkinci dinleti, saat 21: 15'te başlayacak. Porsuk Çayı'nda daha önce de ilgi gören flyboard gösterisi, bu defa kurtuluşun 100. yılı için yapılacak. Fener Alayı yürüyüşü saat 21: 00'de Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinden başlayacak. Fener Alayı'nın ardından saat 22: 00'de havai fişek gösterisi ile kutlamalar tamamlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Tüm hemşerilerimi etkinliklere davet ediyorum. Büyük Zafer'imizin 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı hep birlikte Eskişehir'e yakışır şekilde kutlayalım" dedi.

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Kaynak: ANKA

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