Büyükçekmece'de 14 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 14 Kaçak Yapı Yıkıldı

Büyükçekmece\'de 14 Kaçak Yapı Yıkıldı

İstanbul'un içme suyu havzasına yapılmak istenen 14 kaçak yapı Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ ekipleri tarafından yıkıldı. Yapılar, polis ve zabıta gözetiminde imha edildi.

31.01.2025 14:10  Güncelleme: 14:22
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İstanbul'un en önemli içme suyu havzasına yapılmak istenen 14 kaçak yapı daha belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve İSKİ Havza Koruma Müdürlüğü ekipleri ilçede yapılmak istenen kaçak yapılara göz açtırmıyor. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Karaağaç mahallesi ve Eskice köyü mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilmek istenen 14 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta gözetiminde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

"İçme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız"

Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de 14 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika

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