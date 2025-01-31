Büyükçekmece\'de 14 Kaçak Yapı Yıkıldı

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İstanbul'un en önemli içme suyu havzasına yapılmak istenen 14 kaçak yapı daha belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve İSKİ Havza Koruma Müdürlüğü ekipleri ilçede yapılmak istenen kaçak yapılara göz açtırmıyor. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Karaağaç mahallesi ve Eskice köyü mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilmek istenen 14 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta gözetiminde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

"İçme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız"

Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz." - İSTANBUL