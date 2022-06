Büyükçekmece'de atık su deresi ıslahı temel atma töreni

Büyükçekmece'de alt yapı sorunlarına çözmeye yönelik yapılan yenileme çalışmalar çerçevesinde Avrupa Bölgesi 5'inci Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı temeli atıldı.

Avrupa Bölgesi 5'inci Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Temel Atma Töreni Büyükçekmece'de gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan proje ile Büyükçekmece bölgesindeki alt yapıların yenilenmesi öngörülüyor.

Törende bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçmiş dönemlerde de çok büyük su baskınlarını ile karşı karşıya kaldığını belirterek, " Bu dere ıslahlarının yüzde 90'ı son 1 buçuk yılda bitirildi. Burada birçok asfalt yol yapıldı. Kreş yapıldı. Yapılan şeyleri inkar etmem. Bir çakıl taşı koyanlara Allah razı olsun derim" dedi.

Büyükçekmece Sahili hakkında da konuşan Başkan Akgün, "Barselona Sahillerini incelemiş bir kişiyim. Onlardan çok daha güzel bir sahili Büyükçekmece kordonunu bitiyor. İstanbul ve Büyükçekmece ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tepecik ve Türkoba'daki İmar planını Büyükşehir Meclisi onaylamalı"

Kaçak yapılaşma ve Türkoba ve Tepecik Bölgesi imar planlarıyla ilgili konuya değinen Akgün, "Kaçak yapılaşma ısrarla devam ediyor şu ana kadar 300'den fazla kaçak yapı yıktık. Büyükşehir Meclisi iktidar bakımından AK Parti meclisinde olabilir ama orası İstanbul'un tamamı için son derece önemli çünkü o bölge Büyükçekmece Gölü'nün havzasının kirlenmesine sebebiyet veriyor. Bir an önce Tepecik ve Türkoba İmar Planları'nın çıkarılarak hem havzanın kirlenmesine hem de kaçak yapılaşmanın engellenmesine mutlak dur dememiz lazım. Ayrıca her an olabilecek İstanbul Depremi'nde Tepecik ve Türkoba'da ölecek olan insanların hayatını kurtarmasına yardımcı olacaktır bu imar planı. Tepecik ve Türkoba'daki İmar Planlarını Büyükşehir Meclisi onaylayıp ilçe belediyesine göndermelidir. Aksi takdirde bir deprem olursa hepsi bunun altından kalır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan İmamoğlu ve Başkan Akgün, proje alanını inceledikten sonra tören sona erdi. - İSTANBUL