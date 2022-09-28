Büyükçekmece'de otobüs sırası uzadı! Öğrenciler derse yetişemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de otobüs sırası uzadı! Öğrenciler derse yetişemedi

28.09.2022 10:52

İstanbul Büyükçekmece'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'ne gitmek isteyen öğrenciler otobüse binmek için bu sabah metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk sebebiyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. İsyan eden öğrenciler bu duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Büyükçekmece TÜYAP Mevkii'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversiteli öğrenciler bu sabah okula gitmek için metrelerce otobüse binme sırası bekledi. Bazı öğrenciler yaşanan durumun tekrarladığını ifade ederken kimi öğrenciler ise okulların açılmasıyla bu durum ile karşılaştıklarını ifade etti. Yaşanan kuyruk nedeniyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. Metrelerce uzayan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

''ÇÖZÜM ŞART''

Öğrencilerin bazıları sıra yüzünden derse kaldığını ifade etti. Sıra bekleyen öğrencilerden Emre Can Koç, "Okul açıldığından bu yana her gün oluyor. 20 geçe dersim 10 dakika kaldı. Okulda pek sıkıntı olmuyor derse geç kalmak ama yine de dersimize zamanında yetişmemiz gerekiyor. Her gün oluyor. Bir çözüm şart" dedi.

Otobüs sırası uzadı! Öğrenciler derse geç kaldı

ÖĞRENCİLERİN DERSE GEÇ KALMA İHTİMALİ OLUYOR

Otobüse binmek için sırada duran öğrencilerden Kaan Dervet ise, "15 - 20 dakika oldu aşağı yukarı. Ben de sabah şaşkınlık yaşadım. Okulun konumu kampüsteki fazla öğrenci sayısı da sebep olabilir. Derse geç kalma ihtimalim de var" diye konuştu. Bir diğer öğrenci ise okulda ilk senesi olduğunu ve bu yüzden ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NİN EK HİZMET BİNASINDA YANGIN Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NİN EK HİZMET BİNASINDA YANGIN Büyükçekmece'de adliye bahçesindeki jeneratörde yangın çıktı Büyükçekmece'de adliye bahçesindeki jeneratörde yangın çıktı
Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Büyükçekmece, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de otobüs sırası uzadı! Öğrenciler derse yetişemedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti! Acılı annenin o anları yürek parçaladı
11:30 Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor
11:26 400 iş insanını geride bıraktı! Elon Musk, Forbes tarafından "dünyanın en zengin insanı" seçildi
11:13 Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın
11:09 Sivas'ta akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter şaşkınlık yarattı!
11:12 A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!
10:57 Dünyanın en mutlu ülkeleri listelendi! Türkiye'nin konumu hiç iyi değil
11:00 Altında düşüş grafiği devam ediyor! Gramı 963 lira oldu
10:53 Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un yaklaşık 910 binden satışa sunulması bekleniyor
10:46 Canlı yayında 4 yıl önce gözünün önünde işlenen cinayeti itiraf etti! Ekipler tarafından gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 11:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de otobüs sırası uzadı! Öğrenciler derse yetişemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement