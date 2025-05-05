Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Büyükçekmece\'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Tohum Takas Şenliği'nde yerel üreticiler stant açarak sağlıklı gıdaya erişim ve sürdürülebilir tarım konularına dikkat çekti. Etkinlikte yerel tohumlar takas edildi ve çeşitli doğal ürünler tanıtıldı.

05.05.2025 15:16  Güncelleme: 15:20
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Büyükçekmece Belediyesi "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi. Şenlik hem renkli görüntülere sahne oldu. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe de dikkat çekildi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi (UTTM) iş birliğinde yerli tohumları korumak ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla Büyükçekmece'de "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi. Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen şenlik hem renkli görüntülere sahne oldu. Hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Tohum Takas Şenliği'ne İBB Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, geçmiş dönem Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, UTTM temsilcisi Ali Özırmak, Bolu, Çatalca, Beylikdüzü, Çanakkale, Çorlu ve Silivri belediyelerinden temsilcilerin yanısıra çok sayıda yerel üretici katıldı.

Tohum takasıyla yerel üretime katkı sağlandı

Şenlikte ürünlerini tanıtma fırsatı bulan yerel üreticilerin ve belediyelerin standlarında salça, adaçayı, zeytinyağı, baharatlar, bitkisel sabunlar, bal, sirke, unlu mamuller ve solucan gübresi gibi doğal ve el emeği ürünlerin satışı yapıldı. Belediyelerin kurduğu standlarda katılımcılar, ellerindeki yerel tohumları takas ederek geleneksel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Aynı zamanda standlarda ücretsiz fide dağıtımı yapılarak evde üretim desteklendi. Şenlikte Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu doğa temalı şarkılar seslendirirken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Dans Grubu dans gösterileriyle şenliğe renk kattı. Şenlik finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive tarafından katılımcılara plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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