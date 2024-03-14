Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'de İftar ve Teravih Programlarına Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle sakinleri ile iftar sofrasında buluştu, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ise vatandaşlarla teravih sonrasında bir araya geldi.

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın huzur ve bereketini Kayserililerle kucaklaşarak yaşayan Başkan Büyükkılıç, iftar sofralarında ve teravih sonrası vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan'ın üçüncü iftarını Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle sakinleri ile birlikte yaptı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle Halı Saha'da düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu ve mahalle sakinleri katıldı.

İftar programında vatandaşlar tarafından 'hoş geldiniz başkanım' sözleri ile karşılanan Büyükkılıç, masaları tek tek dolaşarak mahallelinin Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle de yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşil Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, "Ramazan Ayı'nızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde teravihler eda etmenizi, oruçlar tutmanızı, Kadir Gecelerine erişip, bayramları tatmanızı Mevla'mdan diliyorum" dedi.

"İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın"

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hizmet kervanını sürdürdüklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar bizlere vermiş olduğunuz hizmet fırsatından ve desteklerden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere minnet duyuyorum, sağ olasınız. Bir ağabey şefkati ile bir kardeş şefkatiyle, bir baba şefkatiyle sizleri bağrıma basıyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen, insanların hayırlısı ona hizmet edendir diyen ve bu anlayış içerisinde de hizmet kervanını sürdüren, değerli ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el ele vererek sizlere layık olmaya çalışan anlayışla gayret gösteriyoruz. Daha fazlasını, daha iyisini yapma yönünde de yine ele ele, gönül gönüle sizlere layık olacak hizmetlerle buluşmak üzere diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mart'ta Kayseri'de

Büyükkılıç, 22 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini hatırlatarak, "İnşallah sizleri değerli büyüğümüz, Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın el ele, gönül insanlarıyla hizmet etmek adına bir olması, devletin bekası için, mazlum insanların sesini duyurmak için onların güçlü birlikteliği bizlerin de dayanışma ve güçlü bir şekilde yol almasını, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza layık olma, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrına basma anlayışı içerisinde iyi ki varsınız" diye konuştu.

İftar programının ardından teravih namazı için Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne geçen Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Meydan Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinlerken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince cemaate halka tatlı ikram edildi. - KAYSERİ