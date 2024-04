Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehter Takımı\'nın Karşısında Coşkuyla Karşılandı

Yerel

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeye gelişinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından Mehter Takımı'nın marşları eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, yerel seçimler sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kentte büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanırken, gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından da coşkuyla ve heyecanla karşılandı. Büyükşehir Belediyesi önünde Mehter Takımı'nın marşları ve karanfillerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, Başkanlık girişinde Büyükşehir Belediyesi bürokratları, personel ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkanlık girişi önünde Büyükşehir Belediyesi personeline hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Öncelikle bu sıcak karşılamanızdan, bizleri bağrınıza basmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Her birinizin alnından ağabeyiniz ve başkanınızdan öte bir büyüğünüz olarak öpüyorum. İyi ki varsınız diye buradan sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin hizmet beklediğini ve tüm vatandaşların hizmetkarı olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye teşekkürü vesilesiyle sizlerin şahsında bu teveccühü sizler sağladınız. İnşallah hep beraber el ele, genel sekreterlerimizle, genel sekreter yardımcılarımızla, daire başkanlıklarımızla, müdürlerimizle, her kademedeki kardeşlerimizle, inşallah bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize, hiçbir zaman alnımızı kırıştırmadan onların hizmetkarı olmaya Allah'ın izniyle el ele gönül gönle devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam, hiç kesintiye uğratmadan devam. Çünkü insanlar bizden hizmet bekliyor."

Tecelli eden iradeye saygı duyduklarını ifade eden Büyükkılıç, "Her zaman için başımızın tacısınız. Kararınız bizim kararımız. O açıdan hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Önemli olan bulunduğumuz yerlerin konumların, durumların hakkını vermek üzere hareket etmektir. Allah razı olsun dedirttirebilmektir. Bunu zaten sizler sağlıyorsunuz. Sizlere her zaman dua ediyor, teşekkür ediyoruz. Mevla'm bizi sizlere layık kılsın" diye konuştu. Yeni 5 yılda da Kayseri'nin 16 ilçesine hizmet edeceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Yapmış olduğunuz samimi, gayretli, iyi niyetli çalışmalar ile önümüzdeki 5 yıl Kayseri'mizin her köşesine; Sarız'ımızdan Pınarbaşı'mıza, Felahiye'mizden Özvatan'ımıza, Akkışla'mızdan Sarıoğlan'ımıza, Bünyan'ımızdan Tomarza'mıza, Talas'ımıza, Hacılar'ımıza, Melikgazi'mize, Kocasinan'ımıza, İncesu'muza, Yeşilhisar'ımıza, Develi'mize, Yahyalı'mıza önümüze bakarız, işimize bakarız, hizmet eder, dua alırız. Mevla'm sizlerden razı olsun" diye konuştu. Büyükkılıç; el ele, gönül gönle hizmetlerle insanları buluşturmak üzere gayret göstereceklerini vurgulayarak, "Teşkilatlarımıza, Cumhur İttifakı'mıza, gençlerimize, hanım kardeşlerimize her kademedeki mesai arkadaşlarıma, SKM birimimizdeki canlarımıza, gece demeden gündüz demeden bana eşlik eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman anlımızı kırıştırmadan el ele, gönül gönle hizmetlerimizle insanları buluşturmak, verdiğimiz sözleri yerine getirmek üzere gece demeden gündüz demeden gayret göstereceğiz. Sağ olun, var olun. Nezaketinize teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyor, her birinizi bağrıma basıyorum" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, sahnede yanına gelen vatandaşlarla kucaklaşarak, "İşte bu, severse Mevla'm, sevdirir. Gönül insanlarının, cennet mekan Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin, Mehmet Melikgazi Hazretlerinin, Hunat Hatun'un, Gevher Nesibe Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Mimar Sinan'ın ve daha nicelerinin torunları, bu şehrin sevdalıları olarak el ele, gönül gönle, durmak yok koşmaya devam diyoruz" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilenirken, günün anısına aile fotoğrafı da çektirildi. Daha sonra Başkanlık Makamı'na çıkan Başkan Büyükkılıç, burada da belediyenin bürokratları ve personeli ile bir araya geldi.

16 ilçenin de kalbinde yer ettiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bir sınav, bunu da elhamdülillah başarı ile tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de 16 ilçemizi bağrımıza basarak, vatandaşlarımızın bizden beklentilerine cevap vererek yolumuza devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. 16'sı da bizim şehrimizin güzide ilçeleri. Her biri hizmete muhtaç boyutları ile ve oradaki yaşayan insanları ile bizim kalbimizde yer eder, gönlümüzde yer eder. Başka türlü davranmak bize yakışmaz. Zaten bizim felsefemizin gereği de bu" diye konuştu. - KAYSERİ